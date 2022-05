El presidente peruano, Pedro Castillo, cambió el domingo y por sorpresa a los ministros del Interior y de Minas como parte de una reforma de su gabinete que incluyó también la renovación de los titulares de Transportes y Desarrollo Agrario y Riego.



(Lea: Tesis de Castillo, ¿original o plagiada? Esto concluye universidad de Perú)



Los constantes rumores y anuncios extraoficiales sobre una recomposición del Gabinete se concretaron el domingo pasado de manera parcial con los cambios de cuatro ministros.



(Le interesa: Los políticos del mundo que han sido salpicados por escándalos de plagio)

Dos de ellos, Carlos Palacios (Energía y Minas) y Alfonso Chávarry (Interior), estaban en la mira del Congreso para ser censurados. Contra Palacios ya había en el Parlamento una moción de censura. En el caso de Chávarry, se recolectaban firmas en busca del mismo mecanismo.



La bancada de Alianza para el Progreso (APP) lamentó que no se renovara íntegramente al Gabinete. Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros y congresista de Perú Libre, también mostró su disconformidad con los cambios ministeriales.



“Presidente, es un grave error dejar de lado al pueblo que lo eligió, ello viene generando un costo político y la población tomará en cuenta y lo tendrá presente”, comentó en Twitter.

Al respecto, el secretario general del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, aseguró que los cambios no fueron consultados con su agrupación ni con la bancada oficialista.



El legislador Carlos Anderson (no agrupado) afirmó que no tiene ninguna expectativa sobre los nuevos nombramientos y cuestionó la permanencia del primer ministro Aníbal Torres, sobre quien pesan diversos cuestionamientos.

¿Quiénes son los nuevos ministros?

El Ejecutivo reemplazó al titular del Interior, Alfonso Chávarry, por el funcionario Dimitri Senmache Artola, y al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, por la abogada Alessandra Herrera Jara.



Juan Barranzuela Quiroga, ex gerente general del Gobierno Regional de Tumbes, asumió como ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Nicolás Bustamante.



En tanto, el parlamentario andino por Perú Libre, Javier Arce Alvarado, fue designado ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Arce sucede en el cargo a Óscar Zea, quien retomará sus funciones como congresista.

Nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Javier Fernando Arce Alvarado Foto: Presidencia del Perú / EFE

Arce Alvarado fue militante de Perú Libre hasta febrero pasado, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el JNE, Arce Alvarado, administrador de empresas con estudios técnicos, no tiene experiencia en el sector que dirigirá.



Tendrá que enfrentar la escasez de fertilizantes y la posibilidad de atravesar una crisis alimentaria global.

En tanto, Senmache, flamante titular del Interior, fue jefe del gabinete de asesores de esa cartera cuando era liderada por Avelino Guillén.



El ministro asume el cargo en un contexto en que la inseguridad ciudadana es considerada el segundo problema más importante del país, solo por detrás de la corrupción, según una encuesta de El Comercio-Ipsos del pasado 13 de mayo.

Alessandra Herrera vuelve como ministra de Energía y Minas, una función que ocupó durante apenas una semana en febrero pasado con el Gabinete que encabezó Héctor Valer.



Herrera se convierte en la cuarta ministra mujer del Gabinete, que aún se encuentra lejos de la paridad de género.

El nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela Quiroa, luego de jurar a su cargo en Perú. Foto: Presidencia del Perú / EFE

Por otro lado, Juan Barranzuela asume el mando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en medio de una investigación fiscal a exfuncionarios de esa cartera por la presunta existencia de una red criminal que habría manejado irregularmente las licitaciones.



El caso involucraría al presidente Pedro Castillo.



Barranzuela aseguró que el mandatario le ha dado carta libre para efectuar los cambios que considere necesarios.



“No hay necesidad de ser mago para saber en qué estado se encuentran casi todos los sectores. [...] No voy a hacer una cacería de brujas, pero la reestructuración tendrá que darse”, expresó en diálogo con la prensa en las inmediaciones de Palacio de Gobierno.

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, se mantiene en el cargo pese a la moción de censura presentada en su contra la semana pasada.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y El Comercio, Perú (GDA)

