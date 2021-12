El senador de Puerto Rico, Albert Torres Berríos, está en boca de los medios de comunicación de su país, luego de que la pastora evangélica Elsa Magdalena Hayden asegurara que son amigos y se han encontrado en varias oportunidades.



¿Qué tiene de malo la supuesta amistad? Aunque el senador por el Partido Popular Democrático es libre de relacionarse con quien desee, la polémica radica en el caos que causó la mujer entre sus seguidores puertoriqueños al asegurar que se avecinaban dos terremotos y un asteroide.

Lo más llamativo del caso es que, durante una ceremonia religiosa a la que asistió el senador, la pastora afirmó que el político sería el "rey" de Puerto Rico.



"Cuando suceda todo lo que va a suceder, dentro de poco, ya no van a tener Capitolio... Puerto Rico va a tener rey, sobre este varón que ustedes ven, como su corazón de David, va a gobernar el señor”, dijo Hayden mientras señalaba a Torres, recoge el diario 'Metro Puerto Rico'.



(Lea también: Hombre regresó a su casa después de enterrarlo: 'Me sepultaron y aquí ando').

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).



La predicadora, de origen peruano, ha afirmado en varios videos que se difundieron por redes sociales que: "Vienen dos terremotos, el primero de 7 y el segundo de 12.5 por la caída del asteroide en la isla de La Mona".



(De interés: Nostradamus: ¿cuáles de sus profecías ‘se han cumplido’ y cuáles no?).



De acuerdo con la mujer, para estar a salvo las personas deben refugiarse en las montañas más altas.



"El señor va a tirar el asteroide, va a tirar la piedra, va a tirar la roca... Viene una roca inmensa de siete kilómetros... Ese asteroide, al caer en el Océano Atlántico, va a venir como si fueran bombas atómicas", expresa en una de sus grabaciones.



A ello, se suma una denuncia realizada por los familiares de Giorelis Cruz Rodríguez, una joven registrada como desaparecida, quien supuestamente habría sido retenida junto a sus dos hijas, menores de edad, por la pastora. La mujer, al parecer, estuvo en el mismo encuentro religioso con Torres.



(Además: Romper la vajilla y los rituales más extraños para fin de año).



Frente a toda la polémica creada alrededor de las declaraciones de la líder religiosa, el senador desmintió que sostuviera algún tipo de relación con la mujer, más allá de una "desafortunada" coincidencia en el ritual religioso y ofreció su ayuda para encontrar a Cruz.



"No conozco a esta señora más allá de que coincidimos en una actividad religiosa y ella, desafortunadamente, hizo unas expresiones sobre mí, las cuales no aprobé ni fueron correctas", escribió el político en su cuenta de Twitter.

(Siga leyendo: Estas son las predicciones que Baba Vanga dio para el 2022 ¿Sucederán?).



Finalmente, Cruz y sus hijas aparecieron en un campamento en Adjuntas, un municipio montañoso asociado a Puerto Rico, donde fueron a refugiarse, al parecer, por solicitud de Hayden, junto a otros de sus creyentes. La joven le aseguró a las autoridades que estaba allí por su propia voluntad.



Religiosos de otras comunidades religiosas están pidiendo no creer en las afirmaciones de la mujer, pues aseguran que se trata de "un falso profeta".

Más noticias

Nostradamus: las cuatro profecías de Michel de Notre-Dame para 2022



Razones para mantenerse optimista tras el 2021, según Bill Gates



Rituales de fin de año para el amor y prosperidad según su signo zodiacal



Tendencias EL TIEMPO