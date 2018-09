Haddad y Lula da Silva se reúnen para analizar candidatura en Brasil

El brasileño Partido de los Trabajadores (PT) analiza los pasos a seguir de cara a las elecciones de octubre, apuntando sus dardos de campaña, entre otros, hacia la justicia electoral que inhabilitó a su candidato, el encarcelado Luiz Inácio

Lula da Silva.



Por lo que este lunes, el exmandatario debe recibir a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, en la cárcel de Curitiba (sur), donde cumple una condena de más de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

En esa reunión se espera que marquen el rumbo del partido luego que el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidara su candidatura. "Cada semana decidimos la estrategia jurídica y política a la luz de los acontecimientos de la semana anterior. (...) Entonces si hubiera novedades (sobre cambios en la candidatura) será mañana", sostuvo este domingo Haddad en conferencia de prensa en Maceió (nordeste).



"El PT jamás abandonará a Lula! Defendemos su derecho a ser candidato hasta las últimas consecuencias", desafió la presidenta del PT Gleisi Hoffman este domingo en Twitter, al reiterar que continuarán presentando recursos ante la justicia.

Tribunal prohíbe propaganda

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil prohibió este lunes una propaganda del PT, que aún presentaba como abanderado presidencial a Lula da Silva, cuya candidatura ha sido vetada por ese organismo.



La decisión se refiere a un espacio divulgado durante el fin de semana en radio, que iniciaba diciendo "Comienza ahora el programa Lula presidente", aún después de que el TSE anuló su inscripción la madrugada del sábado por su situación jurídica.



El veto judicial a la candidatura del exmandatario, en la cárcel desde el pasado abril para cumplir una pena de doce años por delitos de corrupción, se fundamentó en una ley que impide expresamente que una persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es su caso, postule a cualquier cargo electivo.

En el espacio, que se divulgó solamente por radio, el PT afirmaba "Lula candidato a presidente sí" y también lo subrayaba en la voz de Fernando Haddad, compañero de fórmula del exmandatario y quien puede ser anunciado como su sustituto en el rol de abanderado del partido para las elecciones del próximo 7 de octubre. "Todas las encuestas de opinión ponen a Lula en primer lugar" y "estamos aquí para garantizar a Lula en la candidatura presidencial. ¡Lula presidente!", afirmaba Haddad.



Según el magistrado Luis Felipe Salomão, miembro del TSE, "las transcripciones del programa de radio difundido no parecen dejar dudas, en el sentido de que no se está cumpliendo la deliberación" de esa corte, responsable por todo el proceso electoral. Hasta el momento del veto a su candidatura, Lula lideraba todos los sondeos con una intención de voto cercana al 40 %.



No obstante, por su situación jurídica, las empresas demoscópicas también ya simularon una elección sin Lula y, en ese caso, situaron hasta ahora en primer lugar al ultraderechista Jair Bolsonaro, con casi un 20 %. Le siguen en el orden de preferencias la ecologista Marina Silva, con 15 %, el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes, ambos con entre 6 y 9 % de las simpatías.



EFE y AFP