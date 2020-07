Gobierno boliviano suma otra denuncia contra Evo Morales

El Gobierno interino de Bolivia interpuso una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales, esta vez con la acusación de instigar protestas para que no se retrasen las elecciones en el país.



"Bolivia atraviesa una escalonada de violencia armada, preparada y financiada por Evo Morales", dijo el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez.



La denuncia es contra Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; la diputada Betty Yañíquez, como jefa de bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), y todos aquellos posibles "cómplices, coautores y encubridores", afirmó Núñez ante los medios en La Paz.





Los delitos de los que se les acusa por la vía penal son contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado, destacó.



El ministro interino mostró una copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía en La Paz y un video con un mensaje en Twitter de Morales en apoyo a las protestas de este pasado martes, fotos de Yañíquez durante una de las manifestaciones y de Huarachi junto con el expresidente.



Núñez aseguró que el mensaje de apoyo del exmandatario muestra que "es el artífice" de las protestas, "desde su mansión en Argentina", donde se encuentra.

Las protestas

Miles de mineros e indígenas afines al expresidente izquierdista Evo Morales marcharon este martes en la ciudad boliviana de El Alto, vecina a La Paz, y anunciaron un paro nacional en rechazo a la postergación de los comicios generales debido al coronavirus.



La protesta comenzó con una caminata de unas 5.000 personas a lo largo de varios kilómetros por El Alto, bastión electoral de Morales (2006-2019), seguida por un cabildo o asamblea popular donde acordaron iniciar una huelga.





El máximo líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Carlos Huarachi, anunció temprano una huelga laboral desde este martes, pero luego señaló que se daba un plazo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que mantenga las elecciones en septiembre y no las aplace a octubre.



"Le estamos dando un plazo de 72 horas para que el Tribunal Supremo Electoral se retracte y cumpla las elecciones del 6 de septiembre, si no es así, si este cabildo no es escuchado, el lunes 3 de agosto empieza la huelga general indefinida", afirmó el líder de los obreros.



Los partidarios de Morales creen que las elecciones fueron postergadas del 6 de septiembre para el 18 de octubre, porque su candidato Luis Arce encabeza los sondeos. Es el segundo aplazamiento en medio de la pandemia, pues la votación estaba originalmente convocada para el 3 de mayo.

El exmandarrio boliviano, Evo Morales. Foto: AFP

Las marchas

Desde temprano, los manifestantes caminaron por avenidas de El Alto, portando banderas bolivianas rojo, amarillo y verde y la 'whipala', el símbolo multicolor de los pueblos aymara y quechua.



Aunque la marcha se desarrolló de forma pacífica, hubo denuncias de que manifestantes agredieron a periodistas y a una ambulancia.



Además, quemaron neumáticos y bloquearon la principal ruta entre El Alto y La Paz No faltaron fuertes arengas contra el "gobierno prorroguista" de la mandataria transitoria de derecha, Jeanine Áñez, y el TSE, que la semana pasada postergó los comicios ante la escalada de la pandemia.



También gritaron "viva el proceso de cambio", como llaman a los 14 años de gobierno de Morales, quien está refugiado en Argentina desde diciembre de 2019, tras estar asilado un mes en México, luego de dimitir por una fuerte convulsión social en su contra.



"Se tiene que cumplir la fecha de las elecciones del 6 de septiembre", declaró a la AFP el dirigente minero Lucio Padilla. "No podemos permitir el manipuleo de la derecha y nuestra obligación es defender la democracia".



Froilán Mamani, dirigente del sindicato campesino Tupac Katari, dijo que el TSE debe retractarse del aplazamiento, pues de no hacerlo "entonces se viene la convulsión social".



Los manifestantes también criticaron al gobierno interino, al que acusaron de no combatir en forma eficiente la covid-19, que hasta el momento deja más de 71.000 contagios y casi 2.500 fallecidos, en una población de 11 millones.



En las ciudades de Cochabamba (centro) y Cobija (extremo norte) también se realizaron marchas con similares motivos. Asimismo, el exmandatario Morales se hizo eco de las protestas desde su cuenta en Twitter, al denunciar que el gobierno buscaba amedrentar a los manifestantes.



"Hemos recibido información muy preocupante sobre el traslado de francotiradores hacia El Alto y el Trópico de Cochabamba", escribió Morales, una acusación que el poder ejecutivo negó después.



Jeanine Áñez, presidenta interina de Boliviaa. Foto: Efe

Fecha definitiva

El presidente del órgano electoral, Salvador Romero, afirmó este martes que la votación de octubre no será adelantada.



"El 18 de octubre es la fecha definitiva de las elecciones en Bolivia, no solamente porque hemos considerado las variables científicas vinculadas postergación", afirmó Romero, citado por el diario Opinión.



La razón de la prórroga fue la escalada de la pandemia, mientras el gobierno pronostica que el pico se alcanzará entre septiembre y noviembre. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó a Morales y Arce de alentar las marchas cuando el país sufre los embates de la pandemia.



Arce "ha admitido que está detrás de estas movilizaciones, por tanto, a confesión de partes relevo de pruebas, y tendrá que rendir cuentas sobre (la) decisión que ha tomado", afirmó Núñez.



