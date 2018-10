Conmoción en México por pareja que admitió asesinato de 10 mujeres

Juan Carlos ‘N’, quien aceptó haber matado al menos a 10 mujeres en México, contactaba a sus víctimas simulando ser un vendedor de ropa, celulares o vino. Les decía que para enseñarles más mercancía acudieran a su casa en la colonia Jardines de Morelos, y para darles confianza les daba el número de teléfono de Patricia, su esposa.



Cuando las mujeres entraban a la vivienda ya no salían con vida. Adentro, él las mataba y junto con su pareja las desmembraban, y los restos de los cadáveres los tiraban en lotes baldíos cercanos a su casa o los quemaban.

De hecho, en el momento en que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) los detuvieron la tarde del jueves 4 de octubre, los dos llevaban una carriola donde transportaban restos humanos.



De acuerdo con los agentes de investigación, Juan Carlos no mostró en ningún momento arrepentimiento y, con su abogado defensor presente, reconoció su participación “de manera certera” en por lo menos 10 feminicidios, e incluso dijo que si indagaban más podían encontrar hasta una veintena.



Sin embargo, en esas primeras declaraciones dijo que sería difícil localizarlas, porque a veces las cortaba en pedazos muy pequeños.



Sobre la participación de Patricia, al parecer ella lo ayudaba a desaparecer los cadáveres y se presume que pudiera tener un sometimiento psicológico por parte de Juan Carlos. La detención de la pareja ocurrió la tarde del jueves, en la colonia Jardines de Morelos, donde desde 2012 se reportó la desaparición de mujeres, entre ellas menores de edad.



De acuerdo con la FGJEM, Juan Carlos y Patricia eran vigilados por agentes, ya que se seguía su posible involucramiento en la desaparición de tres mujeres en Ecatepec, en los meses de abril, julio y septiembre.



“De las investigaciones hemos podido establecer que las tres mujeres con reporte de desaparición habrían tenido, en algún momento, algún tipo de relación con esta pareja”, expuso el fiscal Alejandro Gómez Sánchez.

Si me van a presentar a los medios de comunicación, ¿me permiten bañarme y ponerme traje?, porque no soy un mugroso delincuente

Uno de los casos es el de una mujer reportada como desaparecida con su bebé de dos meses de edad. La menor fue vendida en 15 mil pesos a una pareja y los policías la recuperaron y fue reintegrada a su familia. La pareja que la compró fue arrestada.



Los detenidos relataron a las autoridades que depositaron más restos humanos en un lote baldío cercano al lugar, los cuales fueron hallados, y al parecer hicieron lo mismo en otros dos inmuebles de la zona, donde personal de la fiscalía mexiquense realiza las diligencias para localizarlos.



“Es preciso señalar que se llevarán a cabo las pruebas periciales respectivas a los restos encontrados para saber a qué sexo pertenecen, en su caso a cuántas personas corresponderían y su identificación”, mencionó la fiscalía en el comunicado.



Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se integra la carpeta de investigación correspondiente y se les consignará ante un juez.



Luego de que aceptó haber matado a 10 mujeres, Juan Carlos ‘N’ le dijo a los agentes que lo detuvieron: “Si me van a presentar a los medios de comunicación, ¿me permiten bañarme y ponerme traje?, porque no soy un mugroso delincuente”.



El pasado 6 de septiembre desapareció Nancy Noemí ‘N’, de 23 años, junto con su bebé de dos meses. La mujer fue por una de sus hijas a una primaria de Jardines de Morelos, pero no llegó; el 26 de julio desapareció Evelyn ‘N’, de 29 años, quien acudió con una mujer que vendía ropa de paca en Jardines de Morelos y ya no la volvieron a ver, y el 25 de abril desapareció Arlet Samanta ‘N’, de 23 años, quien acudió por su hijo al kínder en esa misma colonia.

EL UNIVERSAL (México) / GDA