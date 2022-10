El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó este martes a su ministro de Justicia y a la directora de la cárcel de mujeres por haber permitido el ingreso a un penal de un féretro con el cuerpo de un jefe guerrillero abatido el domingo, para que sea despedido por su hermana condenada.



(Lea aquí: Macri pide a Petro que no tome como modelo 'políticas populistas' de Argentina)



"Fueron destituidos el ministro de Justicia (Edgar Taboada) y la directora de la cárcel Buen Pastor. Se trata de una decisión contundente del Presidente. Es un precedente muy negativo si no tomamos determinaciones de este tipo", dijo el jefe de Gabinete, Hernán Huttemann, a periodistas.



(Vea también: Así fue la angustiante experiencia que vivió un colombiano en México)

El féretro con los restos del jefe guerrillero Osvaldo Villalba, abatido el domingo en el norte de Paraguay, fue ingresado a la cárcel de mujeres por sus familiares para que una hermana condenada pueda despedirlo, constató la AFP.



Los familiares "llegaron en forma imprevista al penal de mujeres, (el ataúd) nos llegó de sorpresa", dijo el ministro de Justicia un par de horas antes de ser apartado.



El funcionario explicó que los restos de Villalba (39 años), líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ya habían sido depositados en un panteón del cementerio La Recoleta -ubicado a un costado de la penitenciaría- y que sus allegados volvieron a extraerlo del nicho para acercarlo al penal.



Bajo el control de varias decenas de agentes antimotines fuertemente apertrechados, el cuerpo fue ingresado a la cárcel para que sea contemplado por su hermana, Carmen Villalba, durante cinco minutos.



La mujer, de 50 años, es fundadora del EPP. Está presa y condenada desde hace 18 años por el secuestro y crimen en 2004 de una hija del expresidente Raúl Cubas (1998-99). Le quedan otros 17 años de sentencia.

Facebook Twitter Linkedin

Momento en el que un féretro es sacado de una cárcel de Paraguay. Foto: DANIEL DUARTE / AFP

Los familiares no realizaron trámites previos y el Ministerio de Justicia autorizó finalmente el ingreso "por razones humanitarias", dijo Taboada.



El ministro recordó que en 2010, los restos de un hijo fallecido de la presidiaria también fueron llevado a la cárcel antes de su inhumación.



La medida despertó la indignación de sectores políticos y sociales. "Es un acto de sumisión al terrorismo. No sé quién autorizó esta ofensa", expresó Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente de Paraguay Oscar Denis, secuestrado hace dos años por el EPP, y aún desaparecido.



Las fuerzas de seguridad atribuyen al líder ultimado del EPP cerca de 80 asesinatos de civiles, policías y militares desde que comenzó a operar la agrupación en 2008.



Villalba fue abatido junto a otros dos miembros de esta banda en un enfrentamiento con el Ejército en el departamento de Amambay.



El EPP, que tiene influencias de la teología de la liberación, es una escisión del partido Patria Libre, fundado en 1990, que se autodefine como marxista y antimperialista y que participó en comicios hace 20 años.



AFP