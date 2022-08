Una senadora paraguaya fue hallada sin vida este domingo en las aguas del lago Acaray, en el departamento de Alto Paraná (sureste), informaron las autoridades, que consideran inicialmente el ahogamiento como causa de la muerte.



El cadáver de la legisladora Zulma Gómez, médica de profesión y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue rescatado por los bomberos a unos 20 metros de un muelle ubicado en una propiedad de la dirigente, declaró la fiscal a cargo del caso, Cinthia Leiva, al canal Telefuturo.

Los bomberos se trasladaron hasta el lugar después de que el esposo de la senadora alertara a las autoridades sobre la desaparición de la líder política. La búsqueda de Gómez se inició hacia las 2:30 a. m., hora local del domingo, luego de que no fuera hallada por su nieta en el muelle en el que había decidido pernoctar tras participar junto a simpatizantes de su partido en un encuentro con motivo del Día de la Amistad.



"Para nosotros no hay duda de que ella falleció de una asfixia por ahogamiento", afirmó Leiva. La funcionaria agregó que en el muelle no hay cámaras de vigilancia y estaba envuelto por la neblina.



Según fotografías difundidas por medios locales, en el sitio se halló un colchón, un par de zapatos deportivos y sábanas.

El Ministerio Público informó en Twitter, citando a la fiscal, que se realizará la autopsia y otras diligencias investigativas. Un forense que llegó a la granja explicó a Telefuturo que las primeras evidencias apuntan a "la asfixia mecánica por sumersión". El funcionario dijo que las aguas del lago tienen en esa zona una profundidad de unos siete metros.



Horas después, el forense Pablo Lemir explicó a los periodistas en la capital paraguaya, Asunción, adonde fue trasladado el cuerpo de la senadora para una autopsia, que presenta "lesiones compatibles con una caída". Según el experto, el cadáver tiene lesiones contusas del lado izquierdo del cuerpo, específicamente en el talón, la región lumbar y la zona posterior del cráneo, lo que ilustró hace pensar que se trata de alguien que resbala por una parte sólida, "va raspando la parte posterior de la espalda y termina con un golpe" en la cabeza.



Lemir detalló que los elementos "a simple vista" hacen prever que la causa del deceso es un "edema pulmonar en el contexto de una asfixia mecánica por sumersión". Confirmó que, además, le practicarán un análisis toxicológico y buscarán descartar un potencial infarto. Tras conocerse el hecho, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, declaró tres días de duelo en el Legislativo. También su partido y líderes políticos lamentaron el fallecimiento de la dirigente. Gómez, de 61 años, fue diputada entre 2003 y 2008. Desde ese último año pasó a integrar el Senado.

