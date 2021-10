Respuestas de políticos y empresarios mencionados en ‘papeles de Pandora’

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada por varios medios internacionales informó que 35 líderes y políticos mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, tienen operaciones en paraísos fiscales.



(Le puede interesar: Retrato de la nueva guerra que afronta Nueva York)



Entre los señalados en Latinoamérica están los presidentes Guillermo Lasso, de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile; y el dominicano Luis Abinader, en una investigación denominada los ‘papeles de Pandora’. En el caso de Colombia, el informe menciona a los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.



(También: ¡Qué orgullo! 'El olvido que seremos', mejor película en los Platino)

Un paraíso fiscal es un territorio para el cual se han definido características que atraen inversión extranjera mediante beneficios tributarios. Algunas de esas características son: el secreto financiero (el de los clientes que llevan sus dineros a estos lugares) o la libertad de movimiento de los dineros.



Las ventajas que ofrecen estos países radican en la exención total o una reducción considerable en el pago de impuestos y de los costos que acarrean las transacciones bancarias. En esencia, este mecanismo no es ilegal.



Lo que sí puede traer problemas fiscales y jurídicos es que no se declaren dichas cuentas ante las autoridades competentes del país donde los involucrados declaran impuestos o donde residen.



En el caso colombiano no se conocen evidencias que hayan sido señaladas por las autoridades sobre situaciones que representen evasiones o algún tipo de irregularidades en relación con los mencionados en el informe.



(Le puede interesar: ¡Qué orgullo! 'El olvido que seremos', mejor película en los Platino)

Por un lado, César Gaviria, dice la investigación, aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., constituida en el 2010. En esta empresa también están registrados como directores Luis Fernando Gaviria, hermano del expresidente, y el abogado Carlos Humberto Isaza.



César Gaviria también es mencionado como accionista de la empresa colombiana de transporte de gas MC2 S.A. S. ESP.



Al respecto, Luis Fernando Gaviria señaló, en diálogo con ICIJ, El Espectador y Connectas, que MC2 es la que “debe dar respuesta frente a este asunto”. Y agregó: “Es connatural en las sociedades anónimas que sus accionistas mantengan la reserva en cuanto a su condición de accionistas. Hacer pública o mantener en privado su condición es exclusivo de sus accionistas”.



(Lea: Desaparición forzada: herida imborrable de la guerra que sigue sin cerrarse)

De otra parte, el expresidente Andrés Pastrana se menciona a través de la empresa Salatina Puyana y Cía, la cual adquirió en 2005 la compañía Vanguard Investment Inc, la cual fue constituida en Panamá.



Sobre Vanguard Investment, Pastrana manifestó a Connectas: “Se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.



El exmandatario agregó que la información siempre estuvo disponible al público. “Nunca se ocultó la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios (…) Esta información es pública y consta en el Registro Público, documento equivalente al Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por las cámaras de comercio en Colombia. En cuanto al beneficiario, desde la constitución de Vanguard Investment Inc. ha sido Salatina Puyana y Cía. S. y desde 2005 se registró la inversión en el exterior”.



(También: Día clave para el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena)



Y añadió: “Salatina Puyana y Cía ha declarado los activos que tiene Vanguard Investment Inc., incluida la cuenta bancaria y sus rendimientos”.

Otros colombianos mencionados

En el capítulo de Colombia de los ‘papeles de Pandora’ también es mencionado Lisandro Junco, director de la Dian.



El funcionario es mencionado como creador en Delaware de la empresa Cyber Security System Company Subsidiary Florida EE. UU. L.L.C.



Al respecto, Junco manifestó que sus declaraciones de renta y de activos en el exterior son públicas y están para conocimiento de los colombianos. “El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”, indicó.



Sobre esta firma, el director de la Dian dijo que no hay inhabilidad para que un servidor público sea socio de una empresa privada. Añadió que la compañía no está en operación, pero sí cumple con las obligaciones tributarias en EE. UU. y Colombia.



“Mis declaraciones y todo mi proceder está abierto a las autoridades (…), ya que no tengo nada que esconder”, señaló Junco, quien agregó que Estados Unidos no es un paraíso fiscal. Añadió que tampoco tiene acciones en Chipre ni en Londres, Inglaterra, territorios que “tampoco son paraísos fiscales”.



En el informe también mencionan al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, como accionista de LCSA INC, sociedad conformada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Según el mismo documento, Sarmiento Angulo manifestó que la sociedad está debidamente reportada en las declaraciones tributarias presentadas ante la Dian, de conformidad a las normas aplicables.



También aparece el empresario Alejandro Santo Domingo, quien es mencionado como beneficiario y director de la sociedad Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británica. Los abogados de Santo Domingo señalaron que esta compañía que no tiene relación con el Grupo Santo Domingo y que cumple con todas las obligaciones tributarias y corporativas en las jurisdicciones relevantes.



En el reporte de los ‘papeles de Pandora’ se señala, además, a la familia Echavarría, propietaria de la Organización Corona. Evelia Suárez, viuda de Felipe Echavarría, aparece como beneficiaria de Harbor Drive Corp, constituida en Islas Caimán en 1991.



Suárez confirmó que la sociedad es accionista de 290 Harbor Drive, empresa registrada en La Florida, EE. UU., por lo que cualquier ingreso que genere está sujeto al régimen tributario de ese país, donde ha cumplido con sus obligaciones.



ELTIEMPO.COM