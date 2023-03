El papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de la condena de un obispo nicaragüense a 26 años y 4 meses de prisión, según una entrevista publicada este 10 de marzo.



"Con mucho respeto pero no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio y capaz. Él quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", afirmó el papa al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.

Liberación del opositor Yubrank Suazo, en Nicaragua. Foto: Jorge Torres/ Efe

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados como “traición a la patria", en medio de la crisis que vive el país centroamericano.



Monseñor Álvarez rechazó subirse al avión que lo llevaría, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, provocando que el presidente Ortega lo tachara de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".



"Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 por lo que son consideradas groseras", afirmó la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Por otra parte, el pasado 21 de febrero, el mandatario nicaragüense calificó de "mafia" a la Iglesia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

“Puede haber un cambio de régimen”.



Durante la conversación, el Papa Francisco también fue consultado sobre la situación política en Venezuela y constató su confianza en que pueda haber un cambio de régimen.



"Pienso que sí porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen, además nunca cierro la puerta a posibles soluciones. Al contrario, la fomento", suscribió el sumo pontífice.



El papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes diez años al frente de la Iglesia católica, un período en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE