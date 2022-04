Un hecho generó consternación en la Comisaría de la Policía de Benjuma, estado de Carabobo, Venezuela, cuando el padre de una menor entró hasta las instalaciones y asesinó a uno de los uniformados que, supuestamente, habría violado a su hija.

El homicidio se produjo el pasado domingo, 3 de abril.



La niña, de 13 años, se dirigió a la estación para hacer la denuncia contra el policía Ericsion Alexander Casique Polentino, asegurando que él la había violentado en horas de la madrugada.



De acuerdo con la información divulgada por el periódico ‘El Nacional’, las autoridades llamaron a los padres de la menor para que se acercaran al lugar y atendieran las diligencias pertinentes. También se detuvo a Casique y se le trasladó a una de las oficinas.



El padre, de 43 años, arribó a la estación, encontró al uniformado implicado y desenfundó un revólver calibre 38. Le disparó cinco veces, ocasionándole la muerte.



El sujeto fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

La versión de la familia del policía

Las autoridades no han entregado un parte oficial sobre el presunto abuso que sufrió la niña. No obstante, familiares del policía asesinado revelaron que Casique tenía una relación sentimental con la hermana de la menor.



“Convivía con una mujer la cual se llama Sahily, es hermana de la adolescente que acusó a mi hermano. (…) Él le contó a mi mamá que la hermana de Sahily lo tenía cansado, que a cada rato se la pasaba acosándolo”, dijo el pariente al periodista Delmiro de Barrio.



El hombre aseguró que el uniformado no tenía comportamientos abusivos o que lo comprometieran con un caso de tal magnitud. “Solo queremos dejar la memoria de él limpia, él era una persona muy humilde y generosa, solo tenía a su familia. Cumplía con su trabajo”, recalcó.

#ANEXO #1



Se anexa declaración del hermano del S/1ro (GNB) Erickson Alexander Casique Polentino, quien fue asesinado el #3Abr por el padre de la presunta víctima de violación.



** Se reserva la identidad. pic.twitter.com/bpCBp8jGUJ — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 5, 2022

Además, dijo que la familia de Casique confiaba en la justicia para que todo fuera esclarecido.



Se espera un pronunciamiento de las entidades que asumieron la investigación, dentro del cual se incluyan los resultados a los exámenes médicos practicados a la menor para corroborar o no el señalamiento de abuso.

