Expresidente panameño Martinelli absuelto de presunto espionaje ilegal

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) fue absuelto el martes por un tribunal de acusaciones en un caso de supuesto espionaje ilegal a opositores, en un fallo considerado injusto por los denunciantes.



De acuerdo con la decisión unánime del tribunal del Primer Distrito Judicial de Panamá, no se presentaron pruebas que acreditaran que Martinelli ordenó espionajes entre 2012 y 2014, desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).



"La justicia finalmente se ha aplicado, siete años en esta tortura, en este suplicio. Doy las gracias a Dios y a la justicia panameña, he sufrido mucho", dijo Martinelli al salir de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en Ciudad de Panamá, custodiadas por un fuerte cordón policial.



Martinelli dejó los tribunales en medio de vítores y aplausos de simpatizantes que incluso le alcanzaron un cinturón de campeón de boxeo que él levantó en alto. "Un juicio político no podíamos más, hoy se declaró inocente a un hombre inocente, próximo presidente de Panamá", dijo Mariela Jiménez, quien llegó hasta la corte para apoyar a su líder político.



Martinelli ya había sido juzgado por el mismo caso en 2019 y declarado no culpable, pero un tribunal de apelaciones anuló la sentencia en 2020 y ordenó repetir el juicio.



De acuerdo con la ley, al tratarse de un nuevo proceso donde el resultado es el mismo, es decir la absolución, la sentencia "no es susceptible de recurso alguno".



El expresidente de 69 años enfrentaba cargos por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones y de seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial a unos 150 opositores. La Fiscalía había pedido la pena máxima de 8 años y había asegurado que tenía pruebas irrefutables.



El expresidente panameño (2009-2014) Ricardo Martinelli celebra luego de ser declarado inocente en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Ciudad de Panamá, el 9 de noviembre de 2021. Foto: Luis ACOSTA / AFP

'Extremadamente decepcionado de la decisión'

Carlos Herrera Morán, uno de los abogados de las víctimas, dijo sentirse "extremadamente decepcionado de la decisión, porque fue un fallo apartado del derecho y de las pruebas presentadas".



"Aquí ha predominado el poder político y económico que es lo que suele suceder en estos países subdesarrollados, donde la justicia se ensaña con los pobres, pero es benigna con los ricos y poderosos", agregó.



Martinelli, un magnate de los supermercados, ganó la presidencia en 2009 con un fuerte discurso contra la clase política y la corrupción. Tras salir del poder en 2014, la justicia panameña lo investigó por múltiples escándalos durante su administración, en la que una docena de ministros terminaron detenidos.

En 2015 se fue a vivir a Miami para evitar la acción de la justicia, pero fue detenido en 2017 y posteriormente extraditado a Panamá.



También es acusado de blanqueo de capitales por la compra, presumiblemente con dinero público, de un grupo editorial durante su mandato, y la Fiscalía ha presentado cargos contra él por el entramado de corrupción vinculado a la constructora Odebrecht.



En este proceso están envueltos sus hijos Luis y Ricardo Martinelli Linares, detenidos en Guatemala desde hace un año y próximos a ser extraditados a Estados Unidos.



Sin embargo, siempre ha defendido su presunta inocencia y ha culpado a sus detractores de una supuesta persecución política para evitar que se presente a las elecciones presidenciales de 2024.



El expresidente, cuya agrupación Realizando Metas (RM) fue reconocida este año como partido político, no ha formalizado aún sus intenciones de volver a gobernar.

AFP

