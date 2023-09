El gobierno de Panamá anunció este viernes que intensificará la deportación de los migrantes que ingresan de manera irregular al país por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, con el fin de frenar la ola migratoria hacia Estados Unidos.



Se van a reforzar "las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter", dijo la jefe del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine.

Las medidas para contener la ola migratoria, que rigen a partir de esta fecha, "se harán para todas aquellas personas que permanezcan de manera ilegal o pretendan permanecer de manera ilegal en el territorio" panameño, advirtió la funcionaria.



Con este fin, el gobierno panameño está preparando diversas aeronaves y está en proceso de contratación de vuelos chárter para la deportación de migrantes.

Médicos Sin Fronteras brinda atención humanitaria a migrantes tras cruzar el Darién. Foto: Oliver Barth/MSF

Gozaine indicó que el gobierno panameño no podrá realizar deportaciones masivas por falta de recursos, por lo que se centrarán en primer lugar en las personas que tengan antecedentes penales.



"Obviamente, tenemos recursos limitados, nos gustaría que si entran 3.000 personas [de manera irregular a Panamá] deportar a las 3.000, pero es imposible, no es operativo", argumentó la funcionaria.



Gozaine también dijo que van a endurecer medidas en los aeropuertos.



"Al desincentivar esa vía (el Darién), queremos proteger que no entren de manera irregular a través de los aeropuertos con la intención de quedarse. Lo endureceremos a través del perfilamiento. Nuestros perfiladores están entrenados, saben qué buscar. Se han aumentado el número de documentos falsos, vienen a supuestos congresos que no existen, por eso fortaleceremos medidas para mantener la seguridad", explicó.



La frontera natural del Darién, de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.



Según datos oficiales, en lo que va de año más de 348.000 personas han cruzado el Darién, pese a que Estados Unidos ha advertido de que no permitirá ingresar a su territorio a quienes entren de manera irregular a Panamá.



De ese total, según Gozaine, desde abril las autoridades panameñas han deportado a 452 personas, una cifra ínfima.



El total de extranjeros que este año ha ingresado a Panamá por el Darién ya supera en más de 100.000 la cifra de todo el año anterior, cuando 248.000 personas hicieron esa travesía, rompiendo todos los registros migratorios anteriores por la jungla.



En el último mes, un promedio de 2.500 a 3.000 migrantes han llegado al país centroamericano diariamente desde Colombia.



Esta situación, dijeron las autoridades, ha llevado "al límite" las capacidades de atención humanitaria del país centroamericano, el único en el continente que ofrece asistencia sanitaria y alimentaria a esta población, a la que además toma los datos biométricos.

ÚLTIMA HORA | Panamá deportará a migrantes que ingresen irregularmente por el Darién: "el desbordamiento de las personas ya es de forma masiva" https://t.co/5JpxNvdbin pic.twitter.com/ozmYGAa3B1 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 8, 2023

Mayores controles y restricciones en la frontera

Casi la mitad de los migrantes que pasan por el Darién son venezolanos, aunque también destacan los haitianos, ecuatorianos y colombianos. Además, hay asiáticos, con un número creciente de chinos, y africanos, sobre todo de Camerún.



Los extranjeros cruzan el Darién pese a estar plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales.



La situación ha obligado al gobierno panameño a instalar varios albergues a lo largo del país, con apoyo de organismos internacionales.

Selva del Darién. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Panamá también reforzará las medidas de seguridad en los poblados fronterizos, cambiará de ubicación algunos puestos de control policial y reducirá de 90 a 15 días el permiso de estadía en el país para algunos migrantes, en función de los análisis que hagan las autoridades.



Desde abril de este año "hemos logrado rescatar de manos del crimen organizado y las redes del trafico humano, en el área del Darién, más de 576 migrantes", afirmó el director del Servicio Nacional de Fronteras,



"Vamos a reforzar las rutas del control ribereño", tanto en el Pacífico como en el Caribe, y a "restringir el uso de los senderos utilizados por los migrantes en los limites fronterizos", declaró Gobea.

Bajo Chiquito es el primer pueblo panameño al que llegan los migrantes tras pasar el Darién. Foto: EFE

Frontera desbordada



Panamá ha criticado a otros países sudamericanos, a los que acusa de una presunta falta de cooperación para contener el flujo migratorio, especialmente de Colombia.



"Panamá ha manejado este flujo responsablemente, pero ya estamos al límite de nuestras capacidades porque el desbordamiento de las personas ya es de forma masiva", afirmó el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.



El 23 de agosto Pino anunció que el gobierno panameño tomaría medidas "contundentes" para frenar la ola migratoria por el Darién.



"Esta migración ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional", señaló Pino.



Hay países "que no le han prestado la debida atención" al fenómeno migratorio, añadió.



La canciller panameña, Janaina Tewaney, informó el pasado miércoles que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, se reunirá este mes con su par colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, para abordar, entre otros temas, la crisis migratoria.



"El tema migratorio está a flor de piel", reconoció Tewaney.

'Requerimos un flujo ordenado': Presidente panameño

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este viernes que su país requiere un flujo migratorio "ordenado y seguro" y que por ello se va a incrementar el "retorno" de viajeros irregulares que lleguen al país, que enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad en el Darién, como han dicho las autoridades.



"Vamos a incrementar (los procesos para) regresar, me gusta la palabra, vamos a regresar a estos migrantes irregulares a sus países (...) vamos a continuar regresando a estas personas a su países de origen", dijo Cortizo a periodistas al término de una gira de trabajo en el interior del país.

AFP