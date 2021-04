Los países de América donde más muere la gente por consumo de alcohol

Una reciente investigación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicada en la revista ‘Addiction’, deja en evidencia unas alarmantes cifras sobre el consumo de alcohol y su relación directa e indirecta con causas de muertes en el continente americano.



Según el estudio, alrededor de 85.000 personas murieron al año, entre 2012 y 2015, debido al consumo de alcohol. Además, la ingesta desmedida de este tipo de bebidas ocasionó 300.000 mil muertes más de forma indirecta (accidentes de tránsito y domésticos, por ejemplo).

De acuerdo con información recopilada del estudio por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el análisis realizado a 30 países de América arrojó que el 64,9 por ciento de las muertes se produjeron en personas menores de 60 años y que las causas del deceso se debían, principalmente, a enfermedades hepáticas (63,9 por ciento) y trastornos neuropsiquiátricos (27,4 por ciento) como la dependencia al alcohol.



Alrededor de 85.000 personas murieron al año, entre 2012 y 2015, debido al consumo de alcohol.

El estudio también diferenció la problemática según el género. Se halló, entonces, que los hombres representaron la mayor cantidad de muertes derivadas del consumo de licor (83,1 por ciento).



La doctora Maristela Monteiro, asesora principal de la OPS en materia de alcohol, afirmó: “la mayor proporción de muertes totalmente atribuibles al consumo de alcohol se está produciendo de forma prematura entre personas de 50 a 59 años, y principalmente entre hombres. El uso nocivo del alcohol está matando a personas en la flor de la vida”.



Concentración de muertes

Según los datos obtenidos por la investigación, las tasas de mortalidad más altas ocurrieron en Estados Unidos (36,9 por ciento) , Brasil (24,8 %) y México (18,4 %), equivalentes al 80 por ciento de ‘causas necesarias’.

Las altas cifras de muertes en países de ingresos medios y bajos, según el estudio, pueden estar relacionadas a la baja calidad en la atención y servicios médicos.

Además, se concluyó que las tasas de mortalidad atribuibles al consumo de bebidas alcohólicas fueron más elevadas en Nicaragua (23,2 por 100.000 habitantes) y Guatemala (19 por 100.000 habitantes), sin embargo, en estos países hubo un consumo relativamente menor de estos productos.



También se analizó que los países de ingresos altos tienen un mayor consumo de alcohol per cápita, mientras que los países de ingresos bajos y medios tienen una mayor tasa de mortalidad relacionada al alcohol.



Es por ello que el doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, aseguró que “el uso nocivo del alcohol en las Américas es una importante prioridad de salud pública, pues está asociado a muertes evitables y a muchos años de vida vividos con discapacidad”.



Las altas cifras de muertes en países de ingresos medios y bajos, según el estudio, pueden estar relacionadas a la baja calidad en la atención y servicios médicos, así como a la poca distribución de información en materia de salud pública frente a esta problemática.



Consumo durante la pandemia

Aunque la temporalidad del análisis se dio entre 2013, 2014 y 2015, el informe fue publicado en el marco de la crisis mundial derivada por la pandemia de coronavirus.



El nuevo escenario pandémico brindó nuevas variables, casi inéditas, de análisis.



Se identificó, por ejemplo, que el consumo de bebidas alcohólicas tuvo un aumento en relación con la venta de productos alcohólicos por medio de redes sociales y plataformas web a domicilio (a raíz del confinamiento en el mundo, no era muy accesible trasladarse hasta un supermercado o licorería).



El consumo de bebidas alcohólicas aumentó durante los meses de aislamiento.

De acuerdo con la investigación, hubo evidencias que indicaron que las personas con mayor probabilidad de aumentar su consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo de cuarentenas y aislamientos consumían alcohol en exceso desde antes de la pandemia.



“Al comenzar a planificar el retorno a una nueva normalidad, es preciso proteger y fortalecer las políticas sobre el consumo de bebidas alcohólicas”, puntualizó la doctora Monteiro.

Situación en Colombia

Aunque en este estudio no se puntualizó la situación colombiana, hay varios datos recientes que reflejan el panorama del consumo de alcohol en nuestro país.



En 2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un análisis de un estudio, realizado en 2015, sobre las muertes y accidentes derivados del consumo de alcohol en el territorio nacional.



Allí se reportó la cifra más alta de los últimos 15 años, hasta ese momento, en materia de muertes violentas asociadas al alcohol, pues fueron alrededor de 25 mil víctimas. Según los resultados, fueron poco más de 273.500 las lesiones denominadas ‘no letales’, es decir, aquellas que no produjeron la muerte, pero sí discapacidades.



alcohol Foto: iStock

Por otro lado, se analizaron problemas derivados del alcohol como la violencia interpersonal, que representó el 46,4 por ciento, y la intrafamiliar, con el 27 por ciento. También se dieron a conocer las lesiones en accidentes de tránsito, con un 16,7 por ciento, las cuales llevaron a que se perdieran más de 355.000 vidas.



Esos incidentes mencionados se evidenciaron en más de 52.600 casos atendidos. Las lesiones fatales correspondieron a un total de 6.884 muertes y las lesiones no fatales reportan un total de 45.806 personas.



Más adelante, en 2018, un reporte de la Organización Mundial de la Salud aseveró que en Colombia los hombres consumen más licor y tienen más problemas y enfermedades relacionados con estas sustancias.



La organización planteó que en el país el consumo de alcohol es común en los jóvenes entre 15 y 19 años, por tanto, la ingesta de estas bebidas genera padecimientos como problemas de hígado, cáncer, heridas, lesiones y accidentes de tránsito.



Según la encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA), de 2019, en Colombia el 87 por ciento de los hombres entre 12 y 65 años, y el 81,2 por ciento de las mujeres en este mismo rango de edad, había consumido bebidas alcohólicas.



La menor prevalencia del consumo de las bebidas alcohólicas se registró en las personas entre 12 y 17 años, con 46,3 por ciento.



El informe del DANE concluyó que, en promedio, la edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas a nivel nacional es a los 17,8 años. En los hombres es de 16,8 años y en las mujeres es de 18,7 años.



Recomendaciones:

Debido a las importantes conclusiones del estudio, el doctor Hennis aseguró que “necesitamos intervenciones, políticas y programas eficaces, factibles y sostenibles para reducir el consumo de alcohol".

Desde la la agencia de la ONU para la salud en el continente se insta a los países de la región a frenar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas mediante el aumento de los impuestos o la imposición de ciertas restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de este mercado.



Desde la ONU también se afirma que uno de los puntos fundamentales consiste en garantizar el acceso a datos de mejor calidad sobre la mortalidad y la morbilidad causadas por las bebidas alcohólicas, pues podría derivar en un consumo responsable de estas sustancias.



"Otra medida simple pero poderosa es limitar las horas de venta de alcohol y reducir la concentración de puntos de venta de alcohol en una comunidad", concluyó el doctor Hennis.

Tendencias EL TIEMPO

