'Después de 50 años de guerra no se pasa la página, hay que leerla'

Las más recientes misiones diplomáticas del embajador de los Países Bajos, Ernest Noorman, parecen no sacarlo de naciones en conflicto, con largas guerras y complejas situaciones humanitarias. Venía de Afganistán, y ahora está en Colombia.



EL TIEMPO habló con él sobre su percepción de lo que está pasando en nuestro país, de cómo van sus aportes al proceso de paz, y de su decidido apoyo al modelo de justicia transicional.



Usted llegó en medio de una pandemia. ¿Qué han podido adelantar de la agenda entre los dos países?

Empezar en un puesto nuevo como embajador no es fácil porque la ambición es crear una red profesional y social para comprender el país, y hacerlo por videoconferencias no es lo mejor. Pero hemos tenido avances importantes.



El éxito que puedo mencionar es que la relación comercial es cada vez más estrecha, la inversión aumentó un 350 por ciento del 2019 al 2020, y la Cámara Colombo-Holandesa (Holland House) pasó a tener, en sus ocho años, 300 empresas afiliadas, 10 veces más que en el 2013. Aquí hablamos de empresas de Holanda, Aruba y Curazao, y Colombia, por supuesto.



Otros ejemplos que puedo dar es que estamos trabajando para concluir el tratado de doble tributación. Esperamos firmarlo en noviembre, y también un memorándum de entendimiento de economía circular para reforzar la cooperación entre nuestros países. No solamente entre dos Estados, sino también entre instituciones de conocimiento como universidades y empresas.



También podemos mencionar que el Icetex firmó un memorándum de entendimiento con el IHE Delft (Instituto enfocado en temas hídricos y de manejo de aguas).

¿Es un acuerdo para que los colombianos estudien en Países Bajos?

Ya hay bastante estudiantes colombianos en Holanda, en Delft y otras universidades, pero hablamos de la cooperación en temas específicos de manejo de aguas.

El tema salud ha sido clave

Eso habla bien de la relación entre los dos países. Antes de la pandemia, pacientes de las islas (Aruba, Bonaire y Curazao) viajaban a Colombia para tratamientos de alta complejidad, por la alta calidad del sector. Ahora, a pesar de las restricciones, nos siguen ayudando para que pacientes urgentes puedan entrar. Para nosotros esta cooperación y voluntad de aceptar estos pacientes fue muy importante. Tengo que agradecer al Gobierno de Colombia y a los hospitales por esta ayuda y apoyo.



Hubo varios bebés prematuros a los que se les salvó la vida al comienzo de la pandemia. Todos los países cerraron la frontera, pero Colombia permitió la entrada, a pesar de las circunstancias, de los bebés prematuros.



Hubo nacimientos muy complicados. Entonces, en los tiempos más difíciles, averiguas quiénes son tus amigos verdaderos, y Colombia y Holanda de verdad lo son. Y ni hablar de la colaboración en la evacuación de los holandeses. Fueron 2.000 que regresaron en 18 vuelos por la pandemia.

¿Cómo recibió su gobierno las palabras del presidente Iván Duque ante la Asamblea general de la ONU, en el sentido de que recibió un proceso de paz “frágil”, algo que en Colombia provocó controversia.

(...) naturalmente hay partes que son frágiles, dónde hay ausencia del Estado y es importante que haya presencia para dar servicios y seguridad a la población. FACEBOOK

Durante las negociaciones en Afganistán, que desafortunadamente, como vimos, fueron un fracaso, Colombia jugó un papel muy importante como un ejemplo fuerte y positivo de cómo llegar a un acuerdo de paz, de cómo incluir a las víctimas en un acuerdo.



A nivel internacional este acuerdo es un éxito. Naturalmente, un proceso de paz es, en mi opinión, después de 50 años de guerra, un proceso difícil porque si fuera fácil no habría habido una guerra de tantos años.



Trabajamos junto con la comunidad internacional y todas las partes involucradas para continuar este proceso y en mi opinión el balance es positivo. Naturalmente hay dificultades, es lógico.



En Holanda se inauguró hace poco un monumento por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió hace 75 años. El monumento tiene 102.000 piedras, y cada una tiene el nombre de una víctima... 75 años después. Y entonces, hace cinco años, firmaron el acuerdo de paz en Colombia. Es muy poco. Lo ha entendido también Irlanda del Norte. En los primeros años allí pasó muy poco. Aquí hay pasos, hay resultados concretos, como la JEP, que está investigando 20.000 secuestros. Más de 6.000 ‘falsos positivos’ y 18.000 casos de reclutamientos de menores.



Entonces, son pasos muy concretos. Y lo más visible es lo de las Farc, con 13.000 excombatientes que se han desmovilizado. Es un resultado que no se ha dado en otras partes del mundo. Es único. Y también el hecho de que las Farc es ahora un partido político.



Pero la situación exige atención cada día. Tenemos que trabajar y continuar con la lucha para asegurar que todo el país esté incluido, porque naturalmente hay partes que son frágiles, dónde hay ausencia del Estado y es importante que haya presencia para dar servicios y seguridad a la población. Esa es la opinión de mi país.

Desmovilizados de las Farc reciben títulos técnicos en el Valle. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Llama la atención que mientras que para ustedes el proceso es un éxito, acá hablamos casi a diario de asesinato de líderes sociales, de ataques de las disidencias, y demás, como si fuera una prueba de que el proceso no avanza.

Como Países Bajos, estamos acá para apoyar las instituciones de justicia transicional y para, sobre todo, asegurar que las víctimas sean escuchadas. FACEBOOK

Yo estoy de acuerdo que la situación de los asesinatos de líderes sociales y ambientalistas es muy preocupante. Y también contra la comunidad LGBTI. Pero sobre la situación debo recordar una expresión: ‘No hay que juzgar la foto sino la película’. Cuando ves hoy la foto de la paz, puede ser pésima, pero cuando ves la película desde fines de los años 80, la situación ha mejorado enormemente.



Esta película creo que da una imagen más positiva y por eso también la comunidad internacional aún apoya a Colombia. Y como Países Bajos, estamos acá para apoyar las instituciones de justicia transicional y para, sobre todo, asegurar que las víctimas sean escuchadas.

En cuanto a la justicia transicional ¿Países Bajos qué tan a gusto está con los avances.

Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc y líder del Partido Comunes, alertó a la JEP sobre los riesgos para los excombatientes. Foto: JEP

Creo que ya tienen resultados bastante concretos. Cuando hablamos de secuestros, de ‘falsos positivos’, hay pasos muy concretos de la JEP y estamos ahora esperando el informe final de la Comisión de la Verdad.



Creo que es importante también durante esta campaña electoral que los políticos utilicen este informe final para dar su visión sobre este proceso de paz. Es importante que los políticos tomen en serio este informe, qué proponen ellos para el proceso a partir de ese punto. Porque la Comisión de la Verdad ha hecho un trabajo importantísimo para escuchar a miles de personas durante estos tres años por la reconciliación.



Por eso es tan importante escuchar las historias de las víctimas, para que no se repitan. Después de 50 años de guerra no se puede pasar la página, hay que leer la página.

Holanda sabe bien de procesos de crímenes de guerra y demás toda vez que La Haya es sede de la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Avanza con la suficiente velocidad la justicia transicional en Colombia?

Si comparamos esos procesos con el proceso de la JEP, aquí son rápidos. Entonces las críticas de que no hay acción suficientemente rápida es muy relativa. Un proceso legal toma tiempo, hay que hacerlo cumplir. Y lo hacen. Eso es lo increíble, lo que hace la Comisión de la Verdad y lo fundamental de lo que va a pasar ahora después de la publicación del informe.



He visto ya procesos de reconciliación en zonas que estaban en conflicto, incluso cerca de Bogotá. La ONG Duna y Davivienda trabajan en eso y hay resultados. Y eso en apenas cinco años, entre otras muchos.



El catastro multipropósito es una de las metodologías que han sido parte importante del aporte holandés al proceso de paz, si se entiende que una de las raíces del problema está en la tenencia de la tierra. ¿Cómo va?

Sí, eso es un tema muy importante en todo Latinoamérica y aquí también en Colombia. El registro de tierras es muy complejo. Entonces esta metodología es trabajar juntos con las comunidades y familias, y si se llega a un acuerdo sobre las líneas de terreno entonces puede haber acuerdo rápido. Puede ser informal, pero lleva a un registro formal del título de propiedad. En el país aún es lento, y nuestro catastro puede ayudar a agilizar.

¿Y si no hay acuerdo?

Si no hay acuerdo no hay título y hay que pasar por el largo proceso legal colombiano. Pero la idea es enfocarse en la titulación masiva, eso es lo que se acordó en el acuerdo de paz. En la gran mayoría de los casos llegan a un acuerdo y también; incluso, se utiliza ahora en resguardos indígenas para manejar conflictos con los colonos. El solo hecho de que en medio haya un título de propiedad puede acabar un conflicto. Además de los que ya tenemos, estamos trabajando en tres pilotos nuevos, en Huila, Magdalena y una región por definir.

El tema de la inmigración está constituyéndose en un desafío enorme para Colombia y otros países. Primero, la venezolana, y ahora la de nacionales de otros países que tienen a Colombia como país de tránsito. Países Bajos, que también vive procesos migratorios complejos, ¿cuál cree debería ser el enfoque?

Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto: AFP

Es un tema también muy difícil en Europa. Hay muchos debates sobre la inmigración y también ahora sobre la situación de los migrantes de Afganistán. Es un tema muy político.



Pero el ejemplo que Colombia le ha dado al mundo de aceptar 1,8 millones de migrantes, y de buscar la forma de dar a este grupo un estatus temporal, es increíble. Aún es un desafío para el país cómo integrar a toda la gente, pero este estatuto temporal da otra posibilidad a los migrantes de buscar empleo, salud, educación para los niños y niñas. Eso no existe en muchos países.



Naturalmente, sobre todo, es importante para Colombia que la situación en Venezuela se estabilice, también es importante para nuestras islas (Aruba, Bonaire y Curazao), que también reciben ese flujo.



Hemos contribuido desde el 2018 con 17 millones de euros, que llegan en su mayoría a la atención de migrantes en Colombia, pero también a otros países, además de nuestras contribuciones a la OIM, Cruz Roja, Acnur y demás organismos de la ONU.



Para nosotros es importante decir que la decisión del Gobierno de legalizar a todas esas personas, de dar estos chances de educación es valiente en tiempos electorales, pero también inteligente, porque los estudios muestran que para el impacto económico tener migrantes legalizados es mucho mejor que tenerlos en la ilegalidad.

La gente se reúne cerca del lugar de la explosión de una bomba que tuvo como objetivo una mezquita de musulmanes chiítas en Kunduz, Afganistán, el 8 de octubre de 2021. Foto: EFE / EPA / STRINGER

Usted era embajador en Afganistán. ¿Qué decir tras el desastre que están viviendo en ese país?

Me duele mucho. Hay amigos, mujeres, que ahora tienen que vivir una situación dramática. FACEBOOK

Me duele mucho. Hay amigos, mujeres, que ahora tienen que vivir una situación dramática. Ahora, los talibanes van a necesitar apoyo internacional pues del presupuesto del gobierno antes, el 70 por ciento era financiado por la comunidad internacional. Pero para nosotros los derechos humanos, los derechos de mujeres, el derecho a la educación de las mujeres, por ejemplo, son temas claves para una pacifica operación con un gobierno en Afganistán.



Para nosotros y la comunidad internacional la estabilidad es importante, es un país que siempre ha sido una especie de juguete en la región porque hay mucha influencia de los demás, por ejemplo, Pakistán, India, Irán, Arabia Saudí.



Esta es la diferencia de Afganistán y Colombia. En Colombia es un conflicto interno, pero en Afganistán hay mucha influencia de otros países que hace la situación muy difícil de resolver. Pero también hay que entender que una conquista tan rápida como la que consiguieron los talibanes no se logra sin un apoyo muy importante de la población.



