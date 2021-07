Ortega afianza su poderíoautoritario tras su ola de represión

“Estado de sitio de facto”. “Aplastamiento de la oposición”. “Persecución contra los derechos humanos”. “Exterminio de sus adversarios”. Estas son algunas de las descripciones que utilizan la comunidad internacional, analistas, opositores y activistas para describir cómo el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, emprendieron en Nicaragua un régimen dictatorial y autoritario contra sus críticos durante los últimos meses.

Estas maniobras son el resultado de un andamiaje que viene construyendo el orteguismo hace años para asegurar su permanencia en el poder, según explicaron analistas. “La estrategia de Ortega es aplastar a la oposición. Está desarticulando (a sus críticos) todo lo que puede, y está en el plan de convertir el modelo de partidos en un modelo hegemónico”, le explicó a este diario el exdiputado nicaragüense y analista político Eliseo Núñez.



(Le puede interesar: Eurodiputados piden a Nicaragua levantar 'estado de sitio de facto')



Ortega y Murillo, quien es la vicepresidenta del país, tienen en la mira las elecciones de noviembre, unos comicios en los que figuras opositoras mostraban claras opciones de ganar la presidencia del país, según las encuestas. Y para evitar a toda costa abandonar el poder, el oficialismo detuvo durante estos últimos dos meses a seis aspirantes presidenciales, dos exvicecancilleres, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos y a dos extrabajadores de ONG.

Nicaragua es clave para el comercio intrarregional. Si hay bloqueos y sanciones, podríamos estar frente a una interrupción o reducción del comercio dentro de la región. FACEBOOK

TWITTER

Zoilamérica Ortega Murillo, hija adoptiva de Ortega y quien se exilió en Costa Rica tras denunciarlo por violación, aseguró en una entrevista con la AFP que tanto él como Murillo “se jugarán la vida” para seguir en el poder en Nicaragua. “No podemos menospreciar el poder destructor de alguien que se está jugando la vida en unas elecciones (...). Aquí se están jugando la vida, porque ellos sin poder político no pueden sobrevivir; no se crearon una vida como seres humanos”, dijo Ortega Murillo.



Por su parte, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vila Núñez, utilizó la palabra ‘exterminio’ para describir las acciones contra la oposición. “Si hay que ponerle un nombre a esa estrategia, es exterminio. Usando la destrucción de la institucionalidad que venía impulsando antes de 2007, agregó el uso de la fuerza pública, Policía y Ejército con actitud encubierta, cuerpos armados irregulares”, dijo Núñez.



La explicación sobre por qué las instituciones nicaragüenses son complacientes con estos niveles de represión subyace en varias legislaciones que introdujo el orteguismo en el país para acorralar a sus críticos. Nicaragua aprobó un proyecto de ley en el que cualquier organización o fundación que reciba dineros del exterior se expone a ser regulada por la ley de agentes extranjeros.



Muchas ONG y candidatos opositores pertenecen a este tipo de instituciones, que son financiadas por la cooperación internacional. El oficialismo, para quitarlos de en medio de la contienda electoral, les aplicó esta legislación a fin de acusarlos de lavado de dinero y despojarlos de sus derechos electorales para ser candidatos en las próximas elecciones.



(Lea aquí: Nicaragua: Ortega encarcela a líderes estudiantiles y campesinos)



La otra polémica ley que se aprobó en diciembre pasado se llama “defensa al pueblo nicaragüense”. Esta tiene como fin perseguir y sancionar penalmente a aquellas personas que critiquen al régimen. Por eso, periodistas y activistas que cuestionan los métodos del orteguismo han sido procesados por supuestamente adelantar actividades antipatriotas. “Ortega y Murillo hacen lo que usualmente hacen los dictadores: confundir la crítica a la dictadura con actividades contra la patria”, dijo en su momento la organización Human Rights Watch (HRW).



Para lograr toda esta estructura autoritaria, Ortega ha cultivado su injerencia en los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Judicial) desde su regreso al poder en 2007. “El control que Ortega ejerce es cada vez más personalista (...). Luego siguió una subordinación de la Policía y el Ejército, y cada vez es más evidente la participación de las estructuras parapoliciales”, le comentó a EL TIEMPO Alberto Cortés, analista de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica.



Ramos explica que para este 2021, año electoral en Nicaragua, el andamiaje ya estaba listo y con toda una capacidad autoritaria para lograr apartar a sus contrincantes del camino. “Está claro que no hay un libre ejercicio de la libertad de expresión. No hay una movilidad ni un derecho a la asociación. También hay una criminalización de la protesta. Estamos ya avanzando claramente hacia un régimen que es dictatorial y un Estado que es controlado por el grupo de los Ortega-Murillo, que están aplastando a la sociedad”, agregó el analista.



Todo este escenario ya ha tenido eco en la comunidad internacional. A finales de esta semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que le pide a Nicaragua levantar “el estado de sitio de facto” en el país. Ese organismo condenó “firmemente todas las acciones represivas” contra la oposición democrática y les pidió al Consejo de la Unión Europea y a los miembros del bloque que se movilicen para imponer sanciones al régimen de Ortega. Estas declaraciones se suman a las que hace una semana hicieron legisladores estadounidenses, quienes también pidieron endurecer las medidas diplomáticas contra Managua.



(Le puede interesar: ‘Ortega ha pervertido el sentido de una revolución’: Gioconda Belli)

Facebook Twitter Linkedin

El régimen de Daniel Ortega sigue cercando a sus opositores con detenciones. Foto: AFP

Pero ¿le preocupa realmente el aislamiento internacional al orteguismo? Según Núñez, Ortega calcula que aún tiene margen de maniobrabilidad para lograr su cometido de permanecer en el poder. “Su principal apuesta en la comunidad internacional está con Luiz Inácio Lula da Silva: volverá al poder en Brasil (en 2022). Él cree que puede utilizar el andamiaje diplomático de Lula. También está apostando por la llegada de Pedro Castillo a la presidencia en Perú y un posible cambio de gobierno en Colombia”, dijo el exdiputado nicaragüense.



Núñez también cree que Ortega tiene suficiente músculo financiero para los próximos meses, debido a que a las arcas del país han llegado varias ayudas humanitarias como consecuencia de la pandemia y de los últimos huracanes que lo han azotado. “Él recibió más de mil millones de dólares en préstamos y donaciones”, acotó.



Sobre los efectos que puede tener la crisis en Nicaragua a una mayor escala, Ramos considera que hoy la región está viviendo un momento crítico y que si este país llega a consolidarse como un régimen autoritario frente a la comunidad internacional “sería una pésima señal en términos del mensaje para el mundo”, ya que estos procesos se leen a escala global.



El analista costarricense, además, opina que los efectos del régimen autoritario de Ortega podrían tener consecuencias adversas en Centroamérica. “Nicaragua es clave para el comercio intrarregional. Si hay bloqueos y sanciones, podríamos estar frente a una interrupción o reducción del comercio dentro de la región. Esto sin considerar que haya un aislamiento financiero como consecuencias de las sanciones (...). El último elemento por considerar es que, en un escenario de radicalización, Nicaragua pueda generar algún conflicto externo para desviar la atención interna de la crisis”, puntualizó Ramos.



(En otras noticias: Ortega asegura que opositores presos en Nicaragua querían derrocarlo)



Como lo afirmó el director para las Américas de HRW en entrevista con este diario, el caso Nicaragua podría tener un efecto dominó en la región que aliente a otros países a virar hacia un autoritarismo más acentuado. Sin embargo, analistas creen que aún hay salidas para la crisis y el afianzamiento de un régimen dictatorial, solución que pasa por un respaldo de la comunidad internacional y un afianzamiento de la oposición como alternativa democrática.



“Las posibilidades de evitar esto están en la capacidad de la oposición de ser resiliente, de soportar dentro del país, de agruparse. Eso es algo en lo que se debe estar trabajando, y en poder conseguir junto con la comunidad internacional la suficiente fuerza como para forzar a buscar una salida electoral. Esta opción sigue siendo la salida de Nicaragua: una salida donde a través de elecciones libres se le pregunte a la gente a quién quieren de gobernante”, puntualizó Núñez.



CARLOS JOSÉ REYES

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

Más noticias