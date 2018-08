'Nicaragua será como una Venezuela si no se detiene la represión': ONU

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, advirtió este miércoles que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos.

"Debe haber un cambio de actitud (del Gobierno) porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada", dijo Zeid a la prensa, a la que comentó algunas de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo.



"Debe liberarse a quienes nunca debieron ser detenidos por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente", agregó el alto responsable de la ONU, quien dentro de dos días entregará el testigo a su sucesora, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.



Zeid, a quien se le reconocen sus posiciones claras en defensa de los derechos humanos más allá de presiones políticas, dijo que -como ocurrió al inició de la crisis en Venezuela- en Nicaragua se acusa a los líderes de las protestas de terrorismo, cuando en realidad "están luchando por los derechos más básicos".

Denunció "el grado tan intenso de represión" que han ejercido las fuerzas gubernamentales y grupos armados irregulares que las apoyan, en particular contra los estudiantes, muchos de los cuales están detenidos. "No me sorprendería que en el futuro escuchemos que hubo desapariciones o casos de tortura", anticipó.



Zeid tuvo la oportunidad de hablar con líderes del movimiento estudiantil que pide la salida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyos relatos le impactaron por la gravedad de los hechos descritos.

El alto comisionado saliente dijo también que espera que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) ordene a tiempo una investigación de las violaciones de derechos y libertades, como ha solicitado su oficina.



El CDH inicia el próximo 10 de septiembre en Ginebra su tercer y último periodo de sesiones del año. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció desde el inicio de la crisis en Nicaragua, el pasado abril, la represión, en particular la participación de grupos de tipo paramilitar y sus ataques sin motivo contra los manifestantes.

Debe liberarse a quienes nunca debieron ser detenidos por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente.

Zeid dijo que deben ejercerse rápidamente presión a nivel regional e internacional sobre el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, porque las denuncias y declaraciones de la ONU no son suficientes. "Si (se trata de gente que) se prepara para atacar jóvenes estudiantes no van a escuchar o dejarse persuadir por un funcionario de la ONU", explicó.



Zeid declinó comentar la mediación que el presidente Ortega a pedido a la ONU, señalando que este esfuerzo corresponde al secretario general de la organización, Antonio Guterres.