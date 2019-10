Almagro pide que no se declare un ganador en elecciones bolivianas

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pidió este jueves que no se declare a un ganador en las elecciones presidenciales de Bolivia hasta que se concluya una auditoría que adelantaría un equipo de esta organización hemisférica.



Almagro hizo esta solicitud en medio de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de esta organización, que se convocó para escuchar al Canciller Boliviano, Diego Pary, que viajó a Washington para dar explicaciones sobre el polémico proceso electoral en su país.



Este martes, el propio presidente Evo Morales invitó a la OEA y a otros países a realizar una auditoria para verificar los resultados. Almagro aceptó la oferta de inmediato, pero no sin antes aclarar que el resultado de esa auditoria debería ser vinculante para las partes.



Pero en la sesión de este jueves el secretario fue más allá al solicitar que se suspenda el proceso actual mientras la OEA adelanta su conteo.



Inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, donde se analizó el informe sobre las elecciones de Bolivia. Foto: Sergio Gómez Maseri

Tras finalizar la sesión, en declaraciones a la prensa, Pary ofreció una respuesta contradictoria frente al pedido de Almagro. Por un lado dijo que su país respetará el resultado de la auditoria. Pero acto seguido insistió en que la última palabra la tendrá el dictamen del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.



No obstante, se negó a precisar cuál sería el escenario en caso de que el TSE declare a Evo ganador en primera vuelta pero la auditoria de la OEA determine que hay necesidad de una segunda vuelta. "Los resultados que se reconocen son los del Tribunal Supremo Electoral. Hemos solicitado una auditoria a la OEA para que verifique el proceso de conteo y estamos dispuestos a reconocer los resultados que haya emitido esa auditoria", dijo Pary tras reiterar en dos ocasiones que respetarán el resultado de la evaluación internacional.

De acuerdo con el Canciller, está por iniciarse un proceso de negociación con la OEA y otros actores para determinar el alcance que tendrá la auditoria y qué ámbitos del proceso electoral tendrán en cuenta.



Este jueves el presidente Evo Morales se declaró ganador de la contienda electoral tras supuestamente alcanzar una diferencia de más de 10 puntos sobre su rival Carlos Mesa. Ese resultado, faltando aún un uno por ciento del parte electoral, le permitía evitar una segunda vuelta, pues la ley establece que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener el 40 por ciento de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.



Las dudas surgieron por una interrupción que se presentó en la entrega de los resultados electorales, cuando la diferencia entre los dos era de solo el 7 por ciento.

24 horas después, cuando se presentó un nuevo parte electoral, la tendencia había cambiado en beneficio de Morales.

En las afueras de OEA hubo manifestantes a favor y en contra de Evo Morales, presidente de Bolivia. Foto: Sergio Gómez Maseri

Según Pary, la demora tuvo que ver con el conteo de los votos en zonas rurales, donde la distancia y la falta de tecnología impidieron entregar resultados de manera inmediata. En su intervención ante el Consejo el Canciller les recordó a los países miembros que el cambio de tendencia no era extraño, pues el voto rural siempre ha favorecido a Morales y les pidió tomar como referencia los resultados en elecciones anteriores para corroborar ese hecho.



El canciller boliviano cuestionó de pasó la "falta de ecuanimidad" de la Misión de Observación que envió la OEA a su país para verificar las elecciones presidenciales y que este miércoles recomendó realizar una segunda vuelta para eliminar las sospechas de fraude. "Hemos invitados a los países que han presentado observaciones y a la OEA para que se haga un conteo uno a uno de los votos, una a una de las actas. Somos los más interesados en la transparencia", dijo el canciller que viajó a Washington acompañado del ministro de Justicia Héctor Arce.



Si bien Arce también expresó la voluntad de su país a someterse a una auditoria (Quien nada debe nade teme, dijo), subrayó que se defenderá la voluntad de los 7 millones de bolivianos que depositaron su voto. "No hay posibilidad alguna de que se haya presentado un fraude por que el sistema no lo permite. Nadie lo ha explicado, nadie ha presentado una sola prueba, una sola denuncia. Lo único que buscan es la conmoción social, la violencia y el enfrentamiento de los bolivianos y eso es irresponsable", dijo el ministro

Por otra parte la delegación de EE. UU. ante la OEA hizo circular una resolución que respalda el informe de la misión de observación de la OEA y pide acoger su recomendación de realizar una segunda vuelta dada las irregularidades que se presentaron en la primera.



La resolución, sin embargo, no tuvo mayor respaldo entre los países miembros de la organización y no es seguro si será sometida a votación durante una próxima sesión del Consejo Permanente.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington