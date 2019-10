Almagro dice que Bolivia debe esperar auditoría para resultados

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis

Almagro, dijo este jueves que Bolivia debe esperar a que concluya una auditoría del bloque regional sobre las elecciones presidenciales para declarar los resultados de los comicios.

El cómputo de la votación del domingo, en la que el presidente Evo Morales busca un cuarto mandato consecutivo, generó protestas de la oposición por acusaciones de fraude y provocó una huelga en varias ciudades del país.



Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, solicitada por Bolivia para que su canciller, Diego Pary, informara sobre el proceso electoral, Almagro contó

que el propio Morales le formuló durante una llamada telefónica la invitación a

que el organismo regional realizara una auditoría del cómputo oficial.

Me reuní con el Canciller @DiegoPary y el Ministro de Justicia de #Bolivia @ArceZaconeta. Expuse mi respaldo a los trabajos de la Misión de Observación Electoral de la #OEAenBolivia en las #EleccionesBolivia2019 pic.twitter.com/PjxucVfafM — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 24, 2019

"La secretaría general entiende que si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) invita a Esta organización a que realice trabajos para verificar la legitimidad de esos resultados, que entonces no deberían considerarse como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado", dijo Almagro.



El diplomático recordó que Morales comunicó el jueves, en rueda de prensa, que respetará los resultados del TSE. Según el último informe de esta institución, con 99,82% de los sufragios escrutados, Morales ganó con el 47,07% de los votos frente al 36,52% de su más cercano contenedor, el expresidente Carlos Mesa.



Almagro reiteró luego en Twitter el pedido de una segunda vuelta electoral que hizo el miércoles la misión electoral de la OEA desplegada en Bolivia. "Permitir que el pueblo se exprese en una segunda vuelta es la salida más democrática y una oportunidad para evitar una confrontación política y social en el país", sostuvo.

Como lo dijo la Misión de la #OEAenBolivia, permitir que el pueblo se exprese en una segunda vuelta es la salida más democrática y una oportunidad para evitar una confrontación política y social en el país. Mis palabras hoy en @CP_OEA pic.twitter.com/r0JzGychzY — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 24, 2019

El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, también respaldó "la necesidad de una segunda ronda", destacando la "imparcialidad" de los observadores al señalar "graves irregularidades".

Respuesta de la parte boliviana

El canciller boliviano cuestionó, sin embargo, el reporte de la misión electoral de la OEA, señalando que se basa en datos de un sistema diseñado para emitir resultados preliminares y no vinculantes. "El informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza", declaró Pary ante el Consejo Permanente.



El TSE difundió la noche del domingo resultados preliminares con más del 80% de las actas que anticipaban una segunda vuelta el 15 de diciembre entre Morales y Mesa. Pero menos de 24 horas después, presentó datos que otorgaban a Morales una victoria en primera vuelta.



Pary explicó que esta nueva tendencia incorporó votos de las provincias más alejadas, computados más tarde por razones geográficas y de menor acceso a la tecnología, recalcando que desde 2005 el electorado rural siempre ha sido "favorable" a Morales.

"En Bolivia no existe la posibilidad de fraude o manipulación de los votos", aseguró, invitando a todos los representantes extranjeros a verificar "una por una las actas".



Pary dijo luego a periodistas que la secretaría general de la OEA y el Estado boliviano están trabajando en el acuerdo para dar inicio a la auditoría solicitada. Consultado sobre la posibilidad de que Bolivia realice un balotaje para dirimir la contienda en caso de que la auditoría de la OEA así lo indique, Pary dijo que el TSE es la instancia que debe determinar si el ganador surge en primera o en segunda vuelta.

Hoy en Consejo Permanente de @OEA_oficial ratificamos la invitación a realizar una auditoria del cómputo oficial de actas del #ProcesoElectoral del 20 de oct y ratificamos nuestro respeto a los resultados oficiales del #TSE, instancia constitucional para comunicar los resultados. pic.twitter.com/KWaXGZmDg1 — Diego Pary Rodríguez (@DiegoPary) October 24, 2019

"En Bolivia los resultados oficiales son los que emite el TSE de acuerdo con la Constitución", afirmó.



AFP