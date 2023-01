El nuevo director de la Policía Federal (PF) de Brasil, Andrei Rodrigues, quien asumió el cargo este martes, aseguró que ese organismo "no tolerará" actos contra la democracia y que actuará "con firmeza" en el castigo a los ataques terroristas perpetrados a las sedes de los tres poderes el domingo.



(Además: Brasil: Gobierno monitorea condiciones de 1.500 detenidos por actos golpistas)



Rodrigues, que estará a cargo de la principal fuerza policial con jurisdicción nacional de Brasil, fue el jefe del equipo de seguridad de Luiz Inácio Lula da Silva durante la campaña presidencial que llevó al líder progresista por tercera vez al poder en Brasil.

Facebook Twitter Linkedin

La policía antidisturbios logró retomar el control de las sedes del poder en horas de la noche después del intento de toma por parte los manifestantes, en su mayoría afines al expresidente Bolsonaro. Foto: EFE

El alto funcionario asumió el comando de una de las instituciones más importantes para la seguridad del gigante suramericano dos días después de que bolsonaristas radicales que no aceptan los resultados de las elecciones presidenciales intentaran derrocar el Gobierno de Lula. "Aquellos que delinquieron o fueron omisos en el momento en que deberían actuar, serán responsabilizados.



La Policía Federal, en el límite de sus responsabilidades, no tolerará ataques a la democracia", aseguró el nuevo director de la PF durante el acto de posesión.



(Lea también: Brasil: Joe Biden condena 'el asalto a la democracia' por parte de bolsonaristas)

Semejante maniobra antidemocrática amenaza seriamente la estabilidad tanto de la sociedad brasileña, como de toda la región FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), dijo este martes que el asalto contra los poderes públicos de Brasil constituyó una "maniobra antidemocrática" que "amenaza seriamente" la estabilidad de la región.



En una declaración pública, el ente parlamentario regional con sede permanente en Panamá, expresó su rechazo al "ingreso de forma violenta de manifestantes en las instalaciones del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia", ocurrido el pasado domingo.



(Siga leyendo: Bolsonaro rechaza de forma tibia intento de golpe de Estado de sus seguidores)



"Semejante maniobra antidemocrática amenaza seriamente la estabilidad tanto de la sociedad brasileña, como de toda la región. Por ello, el Parlatino respalda al Gobierno brasileño en el esfuerzo por recuperar el orden, consolidar la democracia y contribuir a un futuro mejor para toda nuestra América", indicó el organismo.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el Palacio del Planalto luego de la masiva manifestación de bolsonaristas. Foto: EFE

Para el nuevo jefe de la policía, los actos ocurridos el domingo son el resultado de "palabras de odio" que se convirtieron en "acciones tangibles" que pusieron en riesgo al Estado democrático de derecho.



En su discurso, el Rodrigues también señaló que no serán admitidas "injerencias" que intenten orientar las acciones de la corporación y dijo que uno de sus grandes desafíos será el combate a las noticias falsas.



(También: Brasil investiga fallas de seguridad que permitieron ataque a sedes del poder)

"Esa problemática en particular, la difusión de mentiras falsas en el mundo digital, es especialmente retadora para nosotros.



No solo porque entra dentro del rango de atribuciones legales de la Policía Federal sino porque ha demostrado su efectiva nocividad en hechos recientes", señaló.



Rodrigues ingresó en 2002 a la Policía Federal y es recordado por haber comandado la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y de la Copa del Mundo en 2014.



El alto funcionario estuvo al frente de las comisarías de los estados de Amazonas y Río Grande do Sul y fue jefe de seguridad de la campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2010.

Santiago Andrés Venera Salazar*

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE

Más noticias