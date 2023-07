Hay angustia y preocupación en la familia de un migrante colombiano que fue capturado en El Salvador por, aparentemente, ser miembro de una de las pandillas del país y denuncian que al joven le colocaron varios tatuajes en su piel con Photoshop.



Así lo reveló un informe entregado por Noticias Uno este lunes 3 de julio, en donde se conocieron detalles del caso de Cristián David Corrales Cardona, un joven que se encontraba desaparecido en el país centroamericano y que fue arrestado tras ser acusado de pandillero por las autoridades.



Según el relato que entregó Olga Cardona al medio citado, vio un informe periodístico y se llevó una gran sorpresa al ver una foto de su hijo, en donde se observa con varios tatuajes en su cara. Ella resaltó que él no tenía antecedentes judiciales y la imagen fue manipulada con un programa de edición.

🗣️📢 EL GOBIERNO DE #BUKELE MIENTE: A LA FOTO DEL COLOMBIANO CRISTIAN DAVID CORRALES CARDONA, LE HICIERON TATUAJES CON PHOTOSHOP!



Corrales fue capturado bajo el régimen de excepción. Hace algún tiempo salió esta publicación de un colombiano capturado con tatuajes.



“Para mí fue muy duro, empezando que él ni tatuajes tiene, él nunca se hizo poner esas cosas. No sé por qué le pusieron ese montaje a mi hijo si él es inocente de todas esas cosas”, expresó la mamá del joven colombiano preso en El Salvador.



La familia oriunda del municipio de Viterbo, en el departamento de Caldas, señaló que vio la imagen del joven en un noticiero del gobierno de Nayib Bukele y expresaron que la foto fue editada para hacerlo pasar como delincuente.



El joven de 31 años de edad habría migrado desde Guatemala hasta El Salvador, debido a la difícil situación económica que atravesaba allí.



“Salió para Guatemala, allá estaba difícil la situación, entonces le ofrecieron trabajo en El Salvador. Hay mucha incertidumbre, es como si los tuvieran secuestrados”, explicó Beatriz Muñoz, esposa del colombiano.

Colombiano capturado en El Salvador Foto: Tomada de video

Según la información, el colombiano se encontraba trabajando en la capital de El Salvador, cuando cayó capturado en una redada el pasado 8 de junio, después de esto, la familia no tuvo más información sobre él y se especuló con un posible secuestro.



“Uno se encuentra tristes casos del muchacho que está desaparecido también, no saben si está preso o está muerto”, afirmó la pareja sentimental de Cristian.



En este momento, la familia del connacional no tiene mayor información sobre él y reiteran que lo están haciendo pasar como delincuente de una de estas bandas criminales de El Salvador.

