Ciudad de México cierra las actividades no esenciales hasta enero

Ciudad de México y el colindante Estado de México cerrarán todas las actividades no esenciales desde este sábado hasta el 10 de enero para frenar el avance de la epidemia del covid-19, que atraviesa su pico máximo en la capital desde el estallido de la enfermedad.



(Lea también: ¿Qué se sabe sobre el asesinato del exgobernador de Jalisco?).

"Tendremos una suspensión temporal de ciertas actividades económicas que ha sido analizado contribuyen importantemente a la movilidad y a la congregación de las personas", confirmó en rueda de prensa el subsecretario de Salud y principal gestor de la pandemia en México, Hugo López-Gatell.



Permanecerán abiertos los servicios de alimentos sin preparar o preparados, para llevar o a domicilio, los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, funerarios, de construcción, financieros y de telecomunicaciones.



(Lea también: Los dos países suramericanos que picaron en punta por vacuna de Pfizer).



También operarán la fabricación y venta de medicamentos, algunos talleres de reparaciones y refacciones y los servicios gubernamentales tributarios, de seguridad, obra pública, agua y de operación.



Ciudad de México, el principal foco rojo de la pandemia, acumula 277.733 casos de

covid y 19.583 muertos, mientras el país suma 1.289.298 contagios y 116.487 decesos. La ocupación hospitalaria en la capital es del 80 % y del 75 % en el colindante Estado de México, mientras las camas con ventilador de la capital están al 69 % de su ocupación.

Tendremos una suspensión temporal de ciertas actividades económicas que ha sido analizado contribuyen a la movilidad y a la congregación de las personas FACEBOOK

TWITTER

Las autoridades capitalinas y el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, piden desde hace dos semanas a la población restringir la movilidad, un llamado que según López-Gatell "contribuyó" a reducir los desplazamientos pero "no es suficiente".



"La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que en las siguientes semanas, en particular en las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes", aseveró.



(Además: Esteban Moctezuma sería nuevo embajador de México en Estados Unidos).



El subsecretario enfatizó que el repunte en la capital y su zona metropolitana ocurrió "a partir de la primera semana de octubre", en una región difícil de controlar al tener "una población tan grande (de más de 23 millones de personas) y con tanta movilidad".



"No es el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación", llamó a la población.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Presidencia mexicana / Efe

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el semáforo epidemiológico de la capital entró en color rojo, lo que indica peligro máximo.



"Necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones, y por ello es que se toman estas medidas", subrayó.



(Le puede interesar: México supera las 114 mil muertes por Covid-19).



Sheinbaum enfatizó que el objetivo es llegar a tener 10.000 camas de hospital en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero lo "más importante" por el momento es la prevención. Además indicó que se buscará dar "apoyos" a la ciudadanía en esta "circunstancia compleja".



Ante un alza "preocupante" del ritmo de contagios se acordó suspender todas las actividades no esenciales y disminuir así la movilidad y el número de casos, dijo Del Mazo, que tacho esta decisión de "difícil" porque afecta a la economía familiar.



EFE

En otras noticias:

- Biden buscaría conversar con régimen de Maduro, en oposición a Trump

- Por su edad, Putin aún no se aplica vacuna Sputnik V contra el covid

- ¿Qué está pasando en la frontera entre Venezuela y Trinidad y Tobago?