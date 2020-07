A. Latina, segunda región del mundo con más muertos por covid-19

América Latina y el Caribe se convirtió este lunes en la segunda región más afectada del mundo por el nuevo coronavirus en número de fallecidos.



Con 144.758 muertos declarados el 13 de julio, la región supera el saldo de Estados Unidos y Canadá (144.023 decesos acumulados), y se ubica detrás de Europa, que registra 202.505 muertos, según un recuento de la AFP.



¿Qué hay detrás de esta escalada de fallecimiento durante las últimas horas? Y, ¿qué está pasando en México que llegó a ser el cuarto país del mundo con más decesos?



A continuación, se lo explicamos.

Brasil y México, top 5 en el mundo

Las cifras de decesos de América Latina han escalado en las últimas horas debido a los números que registran Brasil y México. En el gigante sudamericano, las muertes ascienden a más de 72.000.



Por otro lado, México superó a Italia en número de fallecimientos durante las últimas horas y se convirtió, según la universidad Johns Hopskins, en el cuarto país del mundo con más decesos.



"La epidemia sigue activa y sigue en crecimiento, pero la velocidad en la que va en crecimiento es cada vez más lenta", apuntó el subsecretario de Salud y encargado de la estrategia contra la pandemia en México.



Entre tanto, Argentina superó los 100.000 casos, con el Área Metropolitana de Buenos Aires como foco del 95% de los contagios de todo el país.



Guatemala anunció que mantiene el toque de queda parcial, vigente desde el 22 de marzo, aunque algunos poblados ya podrán levantar las medidas contra el nuevo

coronavirus. Entre tanto, Perú y Chile son otros dos países de la región que tienen un gran número de casos positivos. Ambos registran más de 300 mil positivos.



Un trabajador de la salud usa un hisopo para recolectar una muestra para la prueba de coronavirus en el mercado Central de Abastos en la Ciudad de México. Foto: AFP

¿Qué está pasando en México?

La gestión de la pandemia en México es a diario objeto de numerosas opiniones, a favor y en contra.



Por ejemplo, debido a que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país miembro que practica menos pruebas. O porque varias investigaciones de medios de comunicación han señalado un supuesto subregistro de fallecidos por coronavirus.



Pero aunque los números resultan alarmantes, el Gobierno mexicano y algunos especialistas han señalado que las comparaciones entre países no pueden ser solamente numéricas y se tienen que tomar en cuenta otros factores.



"Para poder hacer una comparación entre países, en este caso por defunciones, tendríamos que mostrar el número de fallecimientos por cada 100.000 habitantes que es lo que se conoce como la tasa de mortalidad (27,74)", expuso este lunes en entrevista con Efe el economista y politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Mario Campa.



Durante la pandemia en México, Campa se ha dedicado a mostrar en redes sociales gráficas y datos estadísticos mediante los cuales intenta explicar el comportamiento del coronavirus en este país, más allá de las simples cifras.}



"No es tan fácil hacer comparaciones, las cuales a veces podrían parecer ociosas", dijo. Por ejemplo, el inicio de las curvas epidémicas que fue diferente en todo el mundo y la geografía de los países.



"No es lo mismo países con gran extensión territorial como Estados Unidos y México que otros de Europa y hasta en ciudades la pandemia no es igual", apuntó.



Además, dijo que hay otras variables, como el centralismo de China y el federalismo de Estados Unidos y dijo que tampoco es lo mismo contar con un sistema de seguridad universal como lo tienen algunos países de Europa y compararlo con un país como México que no la tiene.



Otro ejemplo fue el número de camas que tiene Corea y Japón, que es cinco o seis veces más grande que el de México. "Nuestro país tuvo que concretar una reconversión hospitalaria en semanas para enfrentar la pandemia", subrayó.

Diosdado Cabello es uno de los líderes de América Latina que está contagiado con el coronavirus. Foto: AFP

Un virus que afecta a mandatarios de la región

Por otro lado, los efectos del covid-19 en la región también tocó a algunos líderes de la región. La semana pasada se conoció que algunos mandatarios están contagiados.



En Venezuela, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció a través de las redes sociales que resultó positivo. Un día después, el vicepresidente económico venezolano, Tareck el Aissami, también dijo que tiene el virus.



El gobernador venezolano del Zulia, el chavista Omar Prieto, así como el diputado opositor José Antonio España y el alcalde Amado Torres, del estado Yaracuy (oeste), también informaron de sus resultados para la covid-19.



Por otro lado, en Bolivia, el titular de Economía Oscar Ortiz anunció que contrajo el

coronavirus, convirtiéndose en el cuarto ministro contagiado, mientras la presidenta Jeanine Añez, también permanece aislada por la covid-19.



AFP Y EFE