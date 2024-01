El 'top' de los países y ciudades latinoamericanas que prefieren los nómadas digitales

Con el auge del teletrabajo y las nuevas tecnologías, que además se aceleró con la pandemia, diferentes gobiernos han introducido este tipo de permisos de viaje para que ciudadanos extranjeros, que por lo general ganan en dólares o en euros, puedan establecerse en ciudades de América Latina para vivir holgadamente y con una mejor calidad de vida.



Los Gobiernos han visto que el fenómeno de los nómadas digitales es una forma de estimular la entrada de divisas, fomentar el turismo, dinamizar la economía y, en algunos casos, atraer personas jóvenes para el relevo generacional.



Según MPI, las crecientes prácticas de trabajo remoto “podrían ayudar a revivir regiones en declive y podría brindar una oportunidad para compensar la pérdida de ingresos como resultado de la caída del turismo durante la pandemia”.



De acuerdo con cifras de Aribnb, una de las plataformas preferidas por estos nómadas para alquilar vivienda, en 2021 el gasto de los huéspedes “ayudó a generar 4,5 mil millones de dólares en sueldos, salarios y otros ingresos laborales en América Latina y el Caribe”.



En el caso de América Latina, muchos “nómadas” deciden instalarse en ciudades turísticas y apetecidas para aprovechar la calidad de vida que ofrecen estos lugares. “Para el tipo correcto de profesional, el trabajo remoto y flexible puede ser liberador. Desde mi propia experiencia, variar el entorno de trabajo puede ayudar al proceso creativo (…).”, explica a este diario Roger Darashah, ‘partner’ director de Latam Intersect, sobre por qué este fenómeno se ha vuelto tan popular.



De acuerdo con el portal especializado Nomad List, Buenos Aires, Ciudad de México, Medellín, Lima, São Paulo y San José, son las ciudades más populares de la región para los nómadas. No obstante, ese fenómeno tiene otra cara: el encarecimiento de los costos de alquiler en estas ciudades. Al haber un nuevo inquilino dispuesto a pagar el doble o el triple, muchos ciudadanos locales han tenido que salir de sus hogares.



En un artículo de la agencia Bloomberg, que cita datos de Navent, en los últimos 12 meses, São Paulo, por ejemplo, acumuló un incremento 11,62 % en el precio de los alquileres. Ciudad de México, 13,94 %; Buenos Aires, 166 %; Lima, 3,63 % Ciudad de Panamá, 10,9 %.



¿Cómo funcionan las visas de nómadas digitales en estos destinos?

El MPI, que lista una a una los requisitos que piden estos países para los nómadas digitales, precisa que, por lo general, para aplicar a estas visas se necesita demostrar tener un empleo fijo y que el solicitante tenga un salario estable cada mes. Estos permisos se otorgan, en la mayoría de los casos, para un periodo de seis meses a un año, que pueden ser inlcuso prorrogables.



Para Argentina, por ejemplo, a mediados de 2022, el Gobierno argentino lanzó un programa llamado “Nómadas digitales”. Este permiso les otorga a los interesados una visa por 180 días (seis meses) para vivir, trabajar de forma remota y conocer el país. La visa, además, es prorrogable por otros seis meses para quienes decidan quedarse por más tiempo.



El principal destino de los nómadas es Buenos Aires, una ciudad que cuenta con alojamientos que tienen un sello para indicarles a los trabajadores remotos que allí cuentan con lo necesarios para teletrabajar: espacios de ‘co-working’ e internet de alta velocidad, por ejemplo.



Por otro lado, en Costa Rica, un destino preferido en su mayoría por ciudadanos estadounidenses, el principal requisito del Gobierno es que la persona demuestre tener unos ingresos superiores a los 3.000 dólares o 4.000 dólares si se trasladará al país con una persona que dependa de él (como por ejemplo hijos). En este país el permiso se otorga para un año con posibilidad de prórroga. Además, quienes tengan esta visa pueden aplicar para beneficios tributarios y evitar la doble imposición de impuestos.



En el caso de México, la visa no recibe el nombre directamente de ‘nómada digital’. Las autoridades de este país tienen una ‘Visa de residencia temporal’ que les permite a los extranjeros permanecer en suelo mexicano por un periodo de 180 días y no mayor a cuatro años. Además, también solicitan un documento que certifique ingresos necesarios para vivir en el país.



Estos tres ejemplos muestran que estas visas tienen factores comunes que se repiten en general en todos los países. De hecho, el MPI establece una serie de grandes rasgos que comparten el resto de los países a la hora de emitir estas visas. En ese sentido, el Instituto las engloba en estas claves: que se les permita a los nómadas residir y trabajar de forma remota para un empleador radicado fuera del país y la posibilidad de traer a sus familiares. Para esto, el MPI dice que estos gobiernos solicitan a cambio una prueba de que se tiene el salario suficiente para cubrir los gastos y que la permanencia no exceda un tiempo límite establecido.



En todo caso, el Instituto dice que, aunque este es un fenómeno que se viene acelerando año a año y que puede traer beneficios económicos, “las autoridades (de cada país) tendrán que sopesar los costos y beneficios de tales admisiones”.



“Las visas para nómadas digitales ofrecen a los gobiernos la oportunidad de promocionar sus países como (destinos) abiertos a trabajadores remotos que los conecten con las prioridades económicas más amplias. Sin embargo, es posible que estas sean adecuadas para todos. La creación de este tipo de programa personalizado debe sopesarse con otros factores, los costos de establecer y administrar una nueva vía de inmigración”.



