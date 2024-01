Noboa recibe apoyo de España en primera salida de Ecuador tras crisis de seguridad

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, recibió este miércoles en Madrid el apoyo de las autoridades españolas en su primer viaje al extranjero tras la crisis de seguridad que le llevó a decretar el estado de guerra interna.



"Es muy duro salir del país, pero también esperamos enseñarle al mundo cómo las cosas están mejorando", dijo Noboa a la prensa en la feria internacional de turismo FITUR que se inauguró en Madrid con Ecuador como país invitado.

Noboa fue recibido por el rey Felipe VI y por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le trasladó la posibilidad de incrementar la cooperación en seguridad y le reiteró el apoyo de España.

Pedro Sánchez recibe a Daniel Noboa

Sánchez le mostró "la disposición de España a profundizar las relaciones en materia de seguridad con el Ecuador, tanto en el plano bilateral como en el marco de la cooperación con la Unión Europea", según un comunicado de la presidencia del gobierno español.



Sánchez ya le había expresado a Noboa su apoyo el 11 de enero, en una conversación telefónica al poco de producirse el gran estallido de violencia en Ecuador.



La fuga de una cárcel de Guayaquil del narcotraficante Adolfo "Fito" Macías, a inicios de enero, dio pie a una fuerte ofensiva de organizaciones del narcotráfico en calles y varias cárceles que ha dejado ya una veintena de muertos.

Daniel Noboa acompañado del rey Felipe VI

La respuesta del Ejecutivo de Noboa fue ordenar un estado de excepción por 60 días para movilizar a los militares, lo que atizó aún más la violencia con secuestros de uniformados y guardias penitenciarios, explosiones, ataques a estaciones policiales y la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil en plena transmisión.



En ese contexto, Noboa decretó el estado de "conflicto armado interno" y ordenó a los militares "neutralizar" a 22 organizaciones narcotraficantes a las que tildó de "terroristas" y beligerantes.

Golpe a 'Los Choneros'

Las autoridades de Ecuador detuvieron este miércoles a dos personas vinculadas a "brazos armados" de la principal banda narcotraficante del país sudamericano, 'Los Choneros', cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia, informó la Policía.



Los hermanos Pedro y Bryan Oviedo integraban "dos brazos armados, como son Las Águilas y Los Fatales, que son parte de esta estructura terrorista de Los Choneros", dijo en rueda de prensa el general Víctor Herrera, jefe policial local.



Estos detenidos eran considerados "objetivos de intermedio valor" de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones, añadió Herrera tras el operativo realizado en el sector de Nueva Prosperina, en la convulsa ciudad portuaria de Guayaquil.

Entrega a Estados Unidos de equipamiento comprado a Rusia

Ecuador tiene en curso un trámite para entregar a Estados Unidos equipamiento militar que compró a Rusia, a fin de recibir a cambio equipos y elementos estadounidenses nuevos para usarlo en la seguridad del país, informó este miércoles la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.



La canciller ecuatoriana explicó en declaraciones a periodistas que, en años pasados, Ecuador compró equipamiento a Rusia.



"Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar", dijo Sommerfeld sin especificar qué tipo de equipos serán parte de este intercambio.

Fuerzas Armadas de Ecuador

En este caso -añadió- "Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entregar este equipamiento que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador".



Sommerfeld apuntó que esa "es una de las figuras que se utiliza", y subrayó que "no hay ninguna novedad" pues se utiliza en diferentes partes del mundo y "no viola ninguna normativa, no es ilegal".



El listado del equipamiento lo define el Ministerio de Defensa, dijo al subrayar que "es un trámite que está en curso".



La semana pasada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó en varias entrevistas a medios locales que recibirían de Estados Unidos equipamiento moderno por valor de 200 millones de dólares a cambio de entregarles "chatarra" rusa y ucraniana.



AFP