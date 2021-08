‘No tengo miedo de la muerte, pero sí de morir sin haber visto a mi padre’

“He pensado en decirle al señor Daniel Ortega: ‘por favor, si ya definitivamente me estoy muriendo, déjeme ver a mi padre, déjelo salir a despedirse de mí’ ”, dice la médica Cristian Tinoco en la campaña mundial que desarrolla a través de Change.org.



Cristian es hija del exvicecanciller y exembajador de Nicaragua en la ONU, Víctor Hugo Tinoco, actualmente detenido por el régimen de Daniel Ortega. Para ella es muy importante lograrlo.



“Tengo cáncer de mama en estadio 4, que es considerado terminal. Hace seis años me dieron cinco años de vida, como máximo, pero Dios ha sido bueno conmigo y, durante todo este tiempo, he podido trabajar y ejercer mi profesión de oftalmología, que tanto amo, pero mi salud empeoró desde el secuestro de mi padre y comencé a acumular líquido en la cavidad abdominal y parezco embarazada. En mayo pasado comencé la quimioterapia y, después de cuatro ciclos, no ha habido respuesta positiva y mi oncóloga tuvo que cambiar la terapia. No sé cuánto tiempo me queda de vida y, por eso, pido que se me deje ejercer el derecho de ver a mi padre, preso injustamente, solo por pensar diferente a la dictadura. Quiero verlo para abrazarlo y decirle que lo amo. Tal vez, será la última vez que lo haga”, le dice Cristian a EL TIEMPO desde Managua.

Cristian nació hace 42 años, con la revolución sandinista de Nicaragua. Ella les está solicitando a la alta comisionada Michelle Bachelet, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intercedan ante Daniel Ortega para que le permitan ver a su padre en libertad y así poder despedirse de él.

Víctor Hugo luchó al lado de Daniel Ortega contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y hoy es uno de los siete líderes políticos más importantes de oposición a su gobierno. Fue detenido por el régimen el pasado 13 de junio para impedir, supuestamente, que se inscribiera para las elecciones del próximo 7 de noviembre.



Somos un pueblo desarmado contra una dictadura armada que reprimió la libertad

Su nombre había sido considerado por las bases sandinistas como posible sucesor de Ortega y ese, al parecer, fue el motivo de su detención. Como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Tinoco llegó al poder, junto con Ortega, en 1979. Luego fue nombrado embajador de Nicaragua ante la ONU y regresó a su país como vicecanciller, en 1981. Además, jugó un papel fundamental en los acuerdos de paz entre el gobierno sandinista y la contra, en 1989.

Para Cristian, una familia secuestró el sandinismo y Ortega, que luchó con su papá contra la dictadura de Somoza, ahora es mucho peor que él. Es decir que “el exorcista se convirtió en demonio”, en palabras de un compatriota suyo residente en Colombia.

“La prensa en Nicaragua está controlada, los manifestantes son abatidos, los críticos son perseguidos”, denunció recientemente la prensa alemana.

Lo que ha hecho el régimen de Ortega y su mujer, Rosario Murillo, “es encarcelar a las mayores figuras de oposición para bloquearla. El hecho de que se los encarcele por 90 días significó que no podrían presentarse a finales de julio para registrar sus candidaturas ante el Consejo Supremo electoral, y lo más probable es que la oposición no tenga candidatos para las listas de las elecciones del 7 noviembre”, dijo Maya Collombon, investigadora del Science Po de Lyon en una reciente entrevista con France 24.

Por eso, Cristian no duda al afirmar que “Daniel Ortega en ningún momento pensó en acatar las sugerencias de la OEA de realizar reformas de la ley electoral y permitir elecciones libres y transparentes, ya que quiere perpetuarse en el poder indefinidamente. Por ese motivo, trazó un plan maquiavélico para inhibir a sus opositores reales a toda costa y solo dejar correr en la farsa electoral a los partidos que son afines a él”.

Sin noticias

Unos diez hombres armados irrumpieron con violencia en la casa de Víctor Hugo Tinoco, se llevaron documentos, su pasaporte y otros papeles, y después lo detuvieron, en presencia de dos de sus hijos, en el centro comercial Galerías, de Managua, en la noche del 13 de junio.

No se ha vuelto a saber nada de él. Hasta ahora su familia no tiene noticias suyas y cree que podría estar detenido en la cárcel de El Chipote, pero no hay ninguna confirmación al respecto.

“El 13 de agosto se cumplen dos meses del secuestro de mi padre y no le han dejado ver ni a su familia ni a sus abogados. Personalmente, no tengo miedo de la muerte porque sé que solo es un paso a la eternidad, pero sí temo morir sin haber visto a mi padre”, afirma Cristian.

De acuerdo con analistas, en Nicaragua existen en la actualidad dos tipos de detenidos: los siete precandidatos a la presidencia, cuya detención correspondería a una estrategia de Ortega a fin de borrar la competencia para las elecciones de noviembre, y las detenciones que afectan a intelectuales reconocidos y antiguos colegas sandinistas suyos, como Dora María Téllez, también secuestrada el 13 de junio.

Téllez fue mundialmente famosa como la ‘comandante dos’ en la década de los 70 y se ha desempeñado como diputada, ministra de Sanidad e historiadora.

García Márquez dijo de ella cuando la conoció que era “bella e inteligente” y que, pese a su cabello canoso, todavía tenía la energía suficiente como “para infundirles miedo a dictadores y autócratas”.

El régimen de Ortega detuvo además a Hugo Torres, que también luchó a su lado, fue comandante guerrillero y participó en una acción armada que sacó a Ortega de la cárcel en 1974.

A principios de agosto, Ortega decretó que todo premio que otorguen organizaciones internacionales a nicaragüenses deberán obtener, antes de otorgarse, el beneplácito del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

La medida fue interpretada como una nueva agresión y bloqueo contra destacados intelectuales de oposición, que fueron compañeros suyos o alguna vez lo apoyaron, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, o contra otros destacados personajes como los hermanos Enrique y Carlos Mejía Godoy, afamados compositores y cantautores, entre otros.

“Rechazamos esta funesta y ridícula ley que deja en claro que lo que quiere el régimen totalitario (de Ortega) es distraer la atención mundial de la infame persecución, encarcelamiento, asesinato y exilio contra los que disienten de su política criminal”, afirmaron los Mejía Godoy en un comunicado.

Se queda como sea

Pero Ortega no quiere irse, se siente fuerte y “bloquea todos los espacios para seguir en el poder”, según Alan Riding, escritor y excorresponsal de The New York Times en América Latina.

Por eso, al hacer un análisis de la actual situación en Nicaragua, Cristian tampoco descarta esa posibilidad y pronostica una cuarta reelección de Ortega y de Murillo si las cosas no cambian.

“De acuerdo con el contexto sociopolítico de Nicaragua, con 150 presos políticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, que tenían la posibilidad de ganarle a Ortega; de inhibiciones de candidatos presidenciales que ya se habían inscrito; del retiro de la personería jurídica de partidos políticos ya inscritos; de la falta de voluntad del Gobierno de permitir observadores internacionales y de la realización de unas elecciones que no son libres ni transparentes, lo que va a ocurrir es una reelección presidencial de Ortega-Murillo”, pronostica Cristian.

Por eso, ella, respaldada por cientos de nicaragüenses, solicita a la comunidad internacional “posar su mirada en Nicaragua para buscar un diálogo serio entre Ortega y la oposición que permita unas elecciones verdaderamente libres y democráticas para que Nicaragua sea un país libre de la dictadura.

“Somos un pueblo desarmado contra una dictadura armada, que reprimió la libertad de expresión de forma brutal y evidente desde abril de 2018, cuando se dio la insurrección que dejó como resultado más de 300 muertos y miles de nicaragüenses exiliados”, dice.

Los últimos tres años se han caracterizado por presión internacional sobre Nicaragua, los brutales embates del covid-19 y el surgimiento, en todo su esplendor, de un régimen totalitario que, según expertos, se endurece a medida que pasan los días.

Para especialistas internacionales, como el francés Pascal Drouhaud, la clave la tienen ahora los nicaragüenses y la movilización internacional que realicen para obtener apoyo, como, por ejemplo, de la Unión Europea, que estuvo tan presente en los acuerdos de paz de Centroamérica en los años 80, pero, para muchos otros, el desenlace de Nicaragua preocupa y podría ser violento.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO