En un video que se volvió viral en redes sociales, los internautas aplaudieron la hazaña de un niño que, con mucho esfuerzo, consiguió salvar la vida de su mascota, que por poco fue ahorcada cuando la puerta de un ascensor se cerró.



En las imágenes se ve a Thiago ingresar con su perrita al elevador, las puertas se cierran, pero el menor no se da cuenta de que la correa del canino quedó por fuera del ascensor.

En cuestión de segundos, el can se eleva debido al jalón de la correa, atada al cuello del animal, sin pensarlo, el menor intenta evitar que su mascota fuera ahorcada y consigue agarrar la correa con fuerza.



El jalón fue tan fuerte que incluso el niño se elevó casi hasta el techo del ascensor. Luego la correa se rompió y liberó al can.

El hecho ocurrió en el municipio brasileño de Goiânia, capital del estado de Goiás, en Brasil.



En entrevista con el medio Globo, el menor compartió que vivió momentos de angustia durante esos segundos.



"Sentí mucha desesperación y miedo de verla atada", dijo el niño al medio Globo. Además, compartió que cuando saltó para agarrar la correa lo hizo por instinto. "No sé de donde saqué el coraje, fue un impulso", añadió el niño.



El padre de Thiago, Rodrigo Magalhães, aseguró que sintió pánico al ver el video, pues el desenlace de la escena pudo ser trágico.



"Me asusté mucho por lo sucedido y me di cuenta de que la situación era muy grave y que pudo haber sido fatal tanto para el perro como para mi hijo”.

Recomendaciones para movilizar mascotas en ascensor

La empresa española de ascensores Serki ofrece algunas medidas que pueden prevenir incidentes al momento de subir a un elevador con su mascota.



Lo principal es tenerlas siempre con correa o en brazos. No se recomienda dejar que caminen solos al subir o bajar del ascensor.



Tanto al entrar como al salir, en lo posible, llevar la mascota con la correa o vigilar que esta no quede por fuera, o por dentro del elevador, según el caso.



Ante una mancha producida por la mascota, es mejor estar preparado y llevar implementos para limpiar lo antes posible y, así, evitar resbalones o molestias.





