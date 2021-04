Niño murió en un parque acuático tras ser succionado por un filtro

Lo que era un viaje de celebración y alegría ser convirtió en una tragedia: un menor, de apenas 13 años, falleció tras ser succionado por un filtro de agua en un parque acuático, en Playa del Carmen (México).



La situación se presentó el pasado sábado 27 de marzo y el niño murió el domingo 28 por las graves heridas que sufrió.

Los hechos

El menor viajó a Playa del Carmen, una zona de la Riviera Maya (en el estado de Quintana Roo), junto a su familia: iban a celebrar que todos habían superado el contagio de coronavirus (en enero pasado).



Ese lugar es uno de los más famosos y turísticos de todo México.



Una vez instalados, la familia se dirigió al Parque Xenses (perteneciente al Grupo Xcaret), el sábado 27 de marzo. Allí, el menor ingresó a una atracción con flotadores y de agua salada conocida como Riolajante, en la que ocurrió todo.



Según informó el medio mexicano ‘El Universal’, el menor fue succionado por un filtro de agua que estaba destapado, sufriendo lesiones importantes en su cuerpo.

“Fue trasladado a una clínica particular en la que lo estabilizaron. Sin embargo, las heridas fueron muy graves y murió al otro día”, aseveró el mismo medio.



El niño, de 13 años, falleció tras las graves lesiones que se dieron en el parque. Foto: El Universal

Las críticas

El padre del menor aseguró, en declaraciones recogidas por el diario español ‘El País’, que su hijo falleció por las negligencias del Parque y del centro de salud que lo atendió.



“Los paramédicos que atendieron a mi hijo no tenían equipos. Después, quise trasladarlo a Ciudad de México y no me dejaron. Y para entregarme el cuerpo me querían hacer firmar un ‘perdón’ para el Grupo Xcaret”, dijo.



Recordó a su hijo como un “un niño muy alegre y amoroso” y comentó que luchará para que se haga justicia: “No para que cierren el Parque, pero sí para que acepten su culpa y mejoren las prevenciones”.

La respuesta del Parque

El Grupo Xcaret, mediante un comunicado, aseveró que esta tragedia sucedió por un “error humano”, al no poner una tapa en el filtro.



“Un error humano ocasionó la falla que condujo a este accidente, tras el cual se activaron nuestros protocolos de seguridad: paramédicos de planta acudieron al lugar para aplicar los primeros auxilios y trasladar al menor al hospital”.



Explicó también que Riolajante es una atracción “con una profundidad de 60 centímetros y, en condiciones normales, no representa ningún riesgo para los visitantes”.



Finalmente, el Grupo dijo que está colaborando con las autoridades en las investigaciones que se están llevando a cabo.



