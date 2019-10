Niño, de 9 años, acusado de quemar a 5 miembros de su propia familia

El pasado 6 de abril, la tragedia tocó la puerta de una familia del estado de Illinois, en Estados Unidos: 5 de sus miembros murieron después de que el autocaravana (casa rodante) en el que se encontraban fuera incendiado.



Ahora, 6 meses después, un niño, de 9 años de edad, fue acusado por la Fiscalía de provocar intencionalmente el incendio y de asesinar a sus familiares.

Los hechos

El menor se encontraba con sus dos hermanos, un primo, su bisabuela, su madre y el novio de su madre de paseo en el Parque Timberline, en la villa de Goodfield, en Illinois.



Siendo las 11 p.m. de ese sábado de abril, la casa rodante se prendió en fuego y dentro de ella quedaron Ariel Wall (bebé de un año), Rose Alwood y Daemeon Wall (de dos años cada uno), Jason Wall (de 34 años) y Kathryn Murray (de 69 años).



La madre del niño, identificada como Katrina Alwood, logró escapar por una ventana, pero no pudo ayudar a sus seres queridos.

Ariel y Daemeon eran los hermanos del pequeño a quien han acusado. Rose, su prima; Jason, el prometido de su madre y el padre de sus hermanos; y Kathryn, la bisabuela.



Oficialmente, la Fiscalía ha acusado al menor de varios cargos, según el medio local Journal Star: 5 por asesinato en primer grado, dos de incendio premeditado y uno de incendio premeditado agravado.



El niño, después de que su madre saliera diera una entrevista a la cadena CBS News, fue identificado como Kyle.

La polémica

El diario español El País comentó que, “basándose en las conclusiones del forense del condado de Woodford, Tim Ruestman”, la Fiscalía asegura que el menor prendió fuego de forma intencional a la casa rodante.



Katrina Alwood, su mamá lo defendió en la entrevista que concedió a CBS y dijo que a su hijo lo habían diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar.



“Todos lo miran como si fuera una especie de monstruo, pero no lo es. La gente comete errores y esto es eso. Sí, fue una tragedia horrible, pero no para destruirle la vida”, sostuvo.



Algunos defensores de menores aseguraron que la medida de acusar al niño es extrema.



Según reportan medios locales, “aunque el sospechoso sea declarado culpable no será condenado a un pena en cárcel. Dada la edad, la libertad condicional es el único resultado que se puede obtener".



Así las cosas, lo primordial, informó Journal Star, son terapia, asesoramiento y evaluación psicológica.



