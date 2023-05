Una menor de 11 años que tomó pastillas dentro su colegio en Independencia, distrito de Lima (Perú), por un aparente reto viral, falleció tras varias horas de estar con muerte cerebral. La niña estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por dos días en el hospital Cayetano Heredia.



(Le puede interesar: Mamá le reclama a su hijo por llevar a su novia a comer y a ella no)

El abogado de la familia, Mario Arribas, confirmó que el deceso de la menor ocurrió a las 4 de la mañana de este miércoles. Además, afirmó que el centro educativo Imperio del Tahuantinsuyo, habría incurrido en varios delitos, uno de ellos, es de lesiones graves culposas, que tiene una pena privativa de libertad de seis años.



“Ahora que ya falleció, estamos en un homicidio culposo por la inobservancia de la regla de profesión y trabajo, deber de cuidado”, sostuvo el togado para América Noticias.



(Además: Video: el incómodo momento que pasó Arcángel al ser requisado por la Policía de Perú)



También recalcó que el colegio pretende “borrar las huellas del delito y los efectos del mismo”.



“Están diciendo que no había cámaras y luego que había parciales. Hay otro delito, ya que la niña fue llevada a una posta médica y por un tema administrativo no la han querido atender, el factor es el tiempo en ese caso”, detalló.



(Además: Expulsan a dos turistas europeos por tomarse fotos desnudos en Machu Picchu)



Sobre qué habría ingerido la menor, el abogado puntualizó que inicialmente se dijo que fue un medicamento de uso comercial, sin embargo, aún está por confirmarse cuál fue la sustancia que afectó a la menor.



“Esa pericia la determinará la medicina legal”. “Ahora se sabe, todavía sin confirmar, porque no hay un documento que lo corrobore al 100 %, que ha sido por éxtasis”, puntualizó.

Más noticias de su interés:

- Citó a su novio a ‘sorpresa romántica’ para entregarlo a sicarios que lo mataron



- Es inocente, su casa quedó dentro de una cárcel y va 27 años viviendo como presa



- Hombre que cometió feminicidio en Perú y huyó a Bogotá podría ser deportado



EL COMERCIO (Perú) / GDA