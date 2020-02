Niña de 12 años grabó cómo la abusaba su tío en Argentina.

Una niña de 12 años grabó en video los abusos sexuales, físicos y psicológicos a los cuales era sometida por parte de su tío. Luego de mucho anunciar la situación y no ser escuchada, decidió retratar una prueba contundente del delito.

Según 'La Nación', de Argentina, la menor de 12 años trató en muchas ocasiones de hablar sobre la situación de la que era víctima a manos de un hombre que fue identificado como Leandro Sebastián Martínez, de 41 años. Él, según medios como 'La República', de Perú, es el gerente de una empresa dedicada al "rubro de pigmentos".



Y lleva poco más de un mes prófugo de la justicia.



La mamá de 'V' (como el diario identifica a la niña) aseguró que "nosotros velamos por la seguridad física y psicológica de nuestra hija. Esto es demasiado para ella". Anota, además, que la relación entre Leandro y su familia siempre ha sido muy cercana.

Primera prueba: un audio de WhatsApp

Lo que detonó como una situación absolutamente reprochable comenzó con un audio que 'V' envió a una de sus amigas por WhatsApp a finales de 2018. En el mensaje, la menor comentó que su tío le había hecho toques inapropiados en sus partes privadas.



La amiga que recibió el audio se lo enseñó a su madre, quien no dudó en dar aviso a los padres de 'V'. Ellos, sorprendidos por la revelación de su hija, decidieron hablar con la mamá de la pareja de Leandro, quien en ese momento estaba en la casa del agresor, sitio en el cual ocurrieron los hechos narrados. Ella, según el relato de 'La Nación', rogó porque no desvelaran lo ocurrido y, según 'TN', ellos se fueron sin revelar lo escuchado.Trató de silenciar un abominable suceso que se reveló con la grabación de video evidenciada días atrás.

Segunda prueba: llamado de auxilio en la escuela

'V' no comentó mayores cosas al respecto luego del audio de WhatsApp, sin embargo, sus padres sabían que algo andaba muy mal.



En 2019, tiempo después de la primera revelación, los papás de 'V' recibieron una llamada del área de psicología de su escuela. Según el testimonio, la conversación telefónica giró en torno a un preocupante suceso: 'V', en medio de una clase de educación sexual, había dicho que era abusada por su tío.



"No podíamos creer que (Leandro) fuera culpable de algo así cuando lo veíamos con sus hijos, cómo los cuidaba", detalló el papá de la menor.

Tercera prueba: las imágenes y el video

El papá de 'V', atando cabos luego de un tiempo, relató que durante una reunión familiar su hija trató de mostrarles unas imágenes que había tomado de su tío. Sin embargo, él no le prestó mayor atención.



Tras la justificada insistencia de la menor, los padres de 'V' decidieron ver las grabaciones del sistema de seguridad que recién habían instalado.



En uno de los videos se ve que la familia de 'V' y la de Leandro recorren la casa para detallar unas mejoras arquitectónicas. En muchos de los momentos del recorrido, Leandro toca inapropiadamente a 'V' ante el descuido de los demás. "¿Viste que mis papás pusieron cámaras?", dice la menor señalando uno de los aparatos.



Leandro, estupefacto, alza la mirada. Se da cuenta de que está siendo grabado.



Estaba atrapado.

Tras lo visto en las cámaras, la familia de 'V' denunció a Leandro, sin embargo, la justicia argentina no ha podido dar con él, pues, según se dice, tomó unas sospechosas vacaciones con su familia.



Según relató la familia a 'TN', en diciembre de 2019 se había instaurado una denuncia formal en contra de Martínez, sin embargo, solo hasta el 10 de enero se autorizó una orden de captura.



"Leandro y su esposa se habían ido de vacaciones a Mar del Plata, pero dejando la puerta trasera abierta. ¿Quién se va de vacaciones así? Evidentemente, alguien les había avisado, y él se había ido en una camioneta solo esa mañana", indicó la madre de la menor.



"Está prófugo. No usa el teléfono. No aparece en cámaras de peajes. Evidentemente está muy bien asesorado", afirmó el padre de 'V' a 'La Nación'.



"(Leandro) es una persona muy poderosa y con recursos económicos importantes", aseguró Juan Gallego, el abogado que representa a la familia de la niña, ante los micrófonos de varios medios locales.



La búsqueda de justicia continúa.

