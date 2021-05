Escapó de pedófilo y la entregaron a quienes la vendieron, sus padres

Un hecho inaceptable ha causado conmoción en Panamá, donde una menor, de 15 años, escapó de un pedófilo, de 43 años, que habría pagado 43 mil dólares por la pequeña (unos 160 millones de pesos).



Lo que ha causado gran indignación en este caso es que habrían sido los padres de la infante quienes vendieron a su hija. Adicionalmente, las autoridades les entregaron de nuevo a la menor.



La venta de la pequeña por parte de sus padres se efectuó cuando ella tenía tan solo 14 años. Según informó el diario local 'Crítioca', sus progenitores se la ofrecieron al capataz de la finca donde el padre trabajaba.



La niña consiguió huir en febrero de este año y fue a casa de una tía, a quien le contó sobre las agresiones, abusos y malos tratos que recibía por parte de su abusador. Fue en ese momento cuando se hizo la denuncia ante las autoridades.



Según la versión de la prensa local, la niña fue llevada a un refugio temporal y luego a la casa de su tía, quien reside en la Ciudad de Panamá, pero un juzgado de Niñez y Adolescencia volvió a entregarla a los padres que supuestamente la vendieron.



#Detención| La Fiscalía Regional de Chiriquí, logra que se decrete detención provisional para un hombre por delito sexual en perjuicio de una menor de edad, hecho ocurrido entre los años 2019 a 2021 en el corregimiento de Potrerillos Abajo. pic.twitter.com/Dgi3Gp67Sl — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) May 10, 2021

Tras conocerse el caso, un juzgado de Panamá ordenó la detención de su abusador, quien fue imputado por delito sexual en perjuicio de una menor de edad.



La Fiscalía Regional de Chiriquí, provincia occidental, informó que logró que un juzgado decretara la "detención provisional para un hombre por delito sexual en perjuicio de una menor de edad, hecho ocurrido entre los años 2019 a 2021 en el corregimiento de Potrerillos Abajo".



Pronunciamientos sobre el caso

"La niña me pidió Justicia, hoy podemos dormir en paz, el depredador sexual del caso de la niña de 14 años de Potrerillos no solo tenía un caso, tenía más denuncias por delitos sexuales", escribió en su cuenta de Twitter la defensora de los derechos de la Niñez, Lucy Córdoba.



En otro mensaje en la red social pidió justicia debido a que el caso no se ha esclarecido completamente: "Justicia para la niña de 15 años y todos los niños. Pedófilos y pederastas en la cárcel de lo contrario buscarán a sus víctimas para amenazarlas y amedrentarlas obligándolos a quitar las denuncias #ConlosniñosNo".



Aún se desconocen las razones puntuales por las que la niña fue devuelta a sus padres, sin embargo, esto ha sido bastante criticado. "Nos preguntamos ¿Cómo es posible que una jueza de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Panamá, apellido Montenegro, le haya entregado la niña a su madre sin antes investigar? Y no solamente entregarla, sino también archivar el expediente", dijo en un video Córdoba, quien le pidió al Ministerio Público investigar el caso y encarcelar a los "pederastas" de la menor.



"Justicia para la niña de 15 años y todos los niños"

Pedófilos y pederastas en la cárcel de lo contrario buscarán a sus víctimas para amenazarlas y amedrentarlas obligándolos a quitar las denuncias #ConlosniñosNo pic.twitter.com/Xis5ZVON35 — Lucy Córdoba 🇵🇦 (@lucycordoba) May 10, 2021

Las niñas y adolescentes mujeres son en su mayoría las víctimas de los delitos sexuales denunciados ante las autoridades de Panamá, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias 'EFE', la socióloga y experta en temas de género, Eusebia Solís.



De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en el año 2020 se presentaron 5.469 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, de ellas 2.124 fueron denuncias por violación.



Con información de EFE*