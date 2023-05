Una menor, de 12 años, fue rescatada tras estar varios días desaparecida. El hombre acusado de raptarla fue puesto a disposición de las autoridades, gracias a la búsqueda que se realizó en dos países.

(Puede leer: Colombianos destapan ofrecimientos que les hizo El Salvador por polémica captura).

'Le dejo este papel'

A la niña le perdieron el rastro en El Salvador en los primeros días de mayo de este 2023. Su mamá encontró una carta que escribió antes de irse, en la que aseguraba que quería ser feliz y que el sujeto con el que se marchaba, supuestamente, era su "novio".

"Mamá, le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no esté. Pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo Adolfo. Así que me fui con él para su país, Nicaragua", anotó.

También, en otro apartado de la misiva, señalaba que se iba sin ningún tipo de obligación: "Por favor, déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema".

Facebook Twitter Linkedin

Carta que escribió la niña. Foto: Archivo particular.

(Además: Gregorio Pernía alaba avances de El Salvador en seguridad y salud: esto dijo).

Tan pronto la familia alertó, las autoridades consideraron que la niña sí fue engañada para salir del país y trataron el caso como un rapto.

La captura del agresor

En efecto, el hombre, identificado como Gustavo Adolfo Guerrero, de 35 años, huyó con la pequeña a Nicaragua. La Policía dio con su paradero y procedió a ponerlo tras las rejas.

Las valoraciones médicas a la niña arrojaron que habría sido abusada sexualmente, por lo que la Fiscalía acusará al nicaragüense por violación. Según la justicia de ese país, podría pagar hasta 20 de cárcel si se le comprueba la culpabilidad. Además, medios locales aseguran que también podría ser solicitado en extradición por El Salvador para responder ante las autoridades.

CAPTURAN A SUJETO QUE SE LLEVÓ A VIVIR A UNA NIÑA SALVADOREÑA DE 14 AÑOS.



Recientemente se reportó la desaparición de una menor de edad identificada como Rosa María Abarca de 14 años, quien dejó carta a su mamá en donde narraba que se iba con su “novio” nicaragüense. pic.twitter.com/JEORGKtBSx — El Salvador Noticias (@ElSalvadorNot) May 4, 2023

(Siga leyendo: Niña murió por cuenta de una olla de agua hirviendo, familia explica qué pasó).

La niña quedó bajo tutela de las entidades competentes mientras se surten las investigaciones a su entorno familiar, ya que habría expresado ser víctima de maltrato en su propia casa.

Por lo pronto, Guerrero permanecerá en la cárcel hasta que se defina su futuro judicial.

También puede leer:

- El doloroso clamor de alcalde al presidente Petro para que no lo asesinen.

- Colombianos destapan ofrecimientos que les hizo El Salvador por polémica captura.

- La última conversación que tuvo soldado antes de ser asesinado por compañero.

- Liberan a familia de colombianos que fue secuestrada en México: esto se sabe.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS