Indignante caso de niña encarcelada por rechazar su matrimonio forzado

Una niña indígena fue obligada a casarse con un muchacho también menor de edad, en el municipio Cochoapa el Grande, Guerrero, México.



Las autoridades policiales la capturaron y encarcelaron por varias horas ante su fuga, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.



La menor ha sido identificada como Anayeli. Tiene 14 años y pertenece a la comunidad indígena Na Savi.

Pago de 200 mil pesos mexicanos

Según la denuncia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el padre de la pequeña fue asesinado y, por tanto, su mamá tuvo que endeudarse para pagar los gastos funerarios.



La familia, entonces, ha pasado por dificultades económicas.



El primo de la niña, supuestamente, habría acordado su matrimonio con un muchacho, de 16 años. Este lunes 22 de noviembre, Anayeli iba a recibir la visita de los que serían sus suegros para formalizar el matrimonio.



Ese día la familia iba a pagar 200 mil pesos mexicanos (cerca de 37 millones de pesos colombianos) por el compromiso.

Sin embargo, la niña huyó y se refugió en una de las casas vecinas. Hasta allí llegaron los policías de la comunidad indígena y la arrestaron.



“Por este desaire privaron de su libertad a una menor que desconocía los acuerdos de su primo y mucho menos sabía con qué niño la casarían. Cuando se enteró se armó de valor para huir de su casa”, escribió la organización en un comunicado.



La entidad recibió una llamada anónima que los alertó de la situación y los llevó a acudir a la comunidad junto con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La niña tiene 14 años y hace parte de la comunidad indígena Na Savi. Foto: iStock

De esta manera se logró la liberación de Anayeli, quien pasó casi 24 horas en su reclusión. Ella fue trasladada a un centro de atención para menores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).



“Nosotros les estamos brindando toda la atención, todo el apoyo psicológico”, comentó Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero, en charla con el diario local ‘El Heraldo’.

Matrimonio a cambio de dinero

La práctica de forzar a niñas y mujeres a contraer matrimonio a cambio de dinero o algún tipo de ‘recompensa’ es frecuente en las comunidades indígenas del estado de Guerrero, según el Centro Tlachinollan.



No obstante, las leyes de México prohíben el matrimonio de menores de 18 años. También la Ley 701, por la cual se reconocen a los pueblos ancestrales de Guerrero, indica que “la mujer indígena tiene derecho a elegir libre y voluntariamente a su pareja”.



Ante esto, la gobernadora Salgado anunció el trabajo conjunto con entidades sociales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, para erradicar la práctica.



“La propia Ley 701 señala que no puede ir nada encima de la Constitución y respeto a derechos humanos y, con base en eso, vamos actuar”, afirmó ante medios locales.

Las leyes de México prohíben el matrimonio infantil. Foto: iStock

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se refirió hace varias semanas a casos similares a lo ocurrido con Anayeli.



“La trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de comunicación. Entonces, (dicen) ‘en La Montaña de Guerrero se venden las niñas’. No, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos”, aseguró el mandatario en rueda de prensa.

