El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó recientemente a los nuevos líderes latinoamericanos de izquierda, llamándolos “cobardes”, luego de que en las últimas semanas figuras como el mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, y el jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, marcaron distancia del régimen chavista.



(Lea aquí: El porqué cada vez más países les cierran las puertas a los venezolanos)



“Todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente”, dijo el mandatario en un contacto telefónico con el programa Con el mazo dando, que conduce Diosdado Cabello.

Luego de que Castillo y Boric dijeron que la vía venezolana no es el camino a seguir para sus países, Maduro aseguró que han surgido líderes de izquierda que “no tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Foto: Javier TORRES / AFP

“Es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen, y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí”, insistió.

El presidente Castillo, del partido político de izquierda Perú Libre, dijo en una entrevista con CNN que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, aunque evitó llamarlos dictaduras abiertamente.



“No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, añadió el mandatario-.



Por su lado, Boric, el presidente electo de Chile –que asumirá el 11 de marzo de 2022– aseguró en una entrevista con M24 Radio de Uruguay que el retroceso democrático en Venezuela ha sido “brutal” y enfatizó que ese no es su “camino”, sino que aspira a construir una “izquierda democrática”.



(Le puede interesar: Estas son las disputas territoriales en países de América Latina)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente peruano Pedro Castillo. Foto: PRESIDENCIA PERUANA / AFP

“A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a libertad de expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente”, sostuvo, con dureza, el futuro mandatario chileno.



A propósito, en Colombia, Gustavo Petro también dijo en una entrevista que actualmente ve que en el mundo “hay un nuevo progresismo que no tiene que ver con el viejo. No nos gusta Maduro, lo hemos dicho muchas veces. No nos gusta lo que está pasando en Venezuela en términos de apagamiento democrático”.



LA NACIÓN (ARGENTINA)

GDA

Más noticias