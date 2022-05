El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dio este sábado por retirado a Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al que renunció el 19 de noviembre de 2021, una medida que tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023.

“Nosotros no queremos y decidimos no seguir ya (en la OEA). Ya lo habíamos decidido (en noviembre de 2021), pero nos querían tener allí a la fuerza y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad y Nicaragua tiene dignidad y no acepta imposiciones”, señaló Ortega en un discurso durante un acto oficial con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

Agentes de la policía nacional resguardan las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua (Nicaragua). Foto: EFE/ Jorge Torres

El mandatario nicaragüense aseguró que están “dispuestos a dar la batalla contra Goliat, si Goliat nos agrede”, en referencia a alguna medida que pueda adoptar la OEA contra su Gobierno.



Nicaragua anunció el domingo pasado su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA en Washington, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en Managua.



“Ya nos retiramos (de la OEA) y mandamos a la Policía (Nacional) para que más bien protegiera esas tales oficinas (en Managua) mientras se daban los pasos legales para expropiar y para decirles que se fueran de Nicaragua”, dijo Ortega al respecto.



(Puede leer: ‘Ortega está usurpando todo el legado de la Revolución sandinista’).



“La Policía llegó a resguardar, no llegó a ocupar esas oficinas. Podían haber provocadores que se metieran allí o delincuentes, y después la culpa es del gobierno”, matizó.



Aseguró que los agentes policiales no tocaron “ningún papel, ningún lapicero” de la oficina de la OEA en Managua.

Llama ‘traidores y vendepatrias’ a quienes condenaron su gobierno

El líder sandinista criticó al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por haber convocado al Consejo Permanente para abordar ese caso.



Almagro “hizo escándalo allá, reunió al Consejo de la OEA y le dijo que habíamos cometido una barbaridad, un delito, porque habíamos ocupado y habíamos saqueado las oficinas de la OEA en Managua”, continuó.



Con esa versión, agregó Ortega, los países que “están sometidos al imperio” estadounidense “comenzaron a condenar, otros le creyeron al secretario (Almagro), a quien no se le puede creer nada y nos comenzaron a condenar también”.

Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua y uno de los principales aliados de Nicólas Maduro. Foto: Agencia EFE

“Se dejaron llevar por una mentira para condenar a Nicaragua, condena que un honor nos hace. ¿Quiénes nos condenan?, los vendepatrias, los traidores, los que no tiene amor ni dignidad para sus pueblos”, acusó, en referencia a los países miembros de la OEA.



Asimismo, Ortega cuestionó a esos países por condenar lo que ha ocurrido con la oficina de la OEA en Managua y callar por lo que han hecho con las embajadas y consulados de Venezuela “frente a sus ojos y narices”.



(Además: Nicaragua celebra decisión de la CIJ en litigio con Colombia).



“Primero inventaron a un presidente en Venezuela, al tal (Juan) Guaidó. Lo hicieron presidente, pero, ¿quién lo eligió presidente? Y luego pasaron uno por uno en países latinoamericanos, en los Estados Unidos ni se diga, en Canadá, y en países europeos, a ocupar por la fuerza las embajadas y consulados que le pertenecen a Venezuela, y todavía están ocupadas por la fuerza, ¿y quién condena estos hechos?”, criticó.



Para Ortega, “la OEA es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano, y allí se va hundiendo”, y la acusó de ser un organismo que no respeta el derecho internacional, al igual que las Naciones Unidas.



Nicaragua formalizó el miércoles la expropiación del edificio que la OEA alquilaba a dos hermanas, un día después de que declaró de utilidad pública esa propiedad, de 296,1 metros cuadrados, y tras la expulsión de ese organismo del país anunciada el domingo pasado por el ministro de Exteriores, Denis Moncada.

