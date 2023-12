Nicaragua retira a su embajador en Argentina por 'declaraciones' de Javier Milei

El Gobierno de Nicaragua retiró este lunes a su embajador en Argentina, Carlos Midence, por las declaraciones que ha dado el presidente electo de Argentina, Javier Milei, contra el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.



"Ante la instalación y toma de posesión de un nuevo Gobierno en la República Argentina, inauguración que se realizará el próximo 10 de diciembre, y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su embajador, compañero escritor y comunicólogo, Carlos Midence", indicó la Cancillería nicaragüense, en una nota de prensa divulgada en Managua.

El retiro del embajador Midence "se hace efectivo de forma inmediata", sentenció el documento, firmado por el canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres.



Según medios argentinos, Milei no invitó al acto oficial de investidura, previsto para el 10 de diciembre, a los presidentes Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Nicolás Maduro (Venezuela) e Ebrahim Raisi (Irán), para evitar tener que saludar y compartir foto con gobernantes que violan sistemáticamente los derechos humanos en sus países y apoyan a organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá.



"La separación de Argentina del 'eje comunista' será total. No solo romperá relaciones con las tres dictaduras socialistas de América Latina y con la dictadura islámica iraní, sino que la (nueva) canciller Diana Mondino confirmó que Argentina no ingresará a los Brics", según el medio argentino Infobae.



Daniel Ortega, presidentes de Nicaragua. Foto: EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua

El pasado 20 de noviembre, el Gobierno de Nicaragua felicitó por su triunfo a Milei, y al pueblo argentino "por su ejemplar y pacífica jornada electoral", trasladándoles "deseos de bienestar".



En ese mensaje, suscrito por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la pareja presidencial aseguraron ser "defensores de los principios de no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos".



El exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, quien se rebeló contra el Gobierno de Ortega con un duro e inesperado alegato en el que denunció la "dictadura" de su país y exigió la liberación de los presos políticos, había dicho que con el triunfo de Milei "se rompe el poderoso bloque de izquierda latinoamericano" y es "un golpe para las dictaduras criminales de Cuba, Nicaragua y Venezuela".

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Foto: EFE

Desde que volvió al poder en 2007, Ortega mantuvo buenas relaciones con el mandatario argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y luego con su esposa Cristina Kirchner (2007-2015), pero los lazos con el actual presidente Alberto Fernández no fueron cercanos y hubo momentos de distanciamiento.



En agosto de 2021, Managua llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires -además de los de México, Colombia y Costa Rica- por las críticas por el arresto de candidatos rivales de Ortega en las elecciones en que fue reelegido, cuestionadas por la comunidad internacional.



En septiembre de ese mismo año, Nicaragua rechazó la aspiración de Argentina para asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), alegando que Buenos Aires interfirió en sus "asuntos internos" al criticar la detención de opositores nicaragüenses.



Además, en agosto de 2022, Ortega criticó a Fernández por el caso de un avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Argentina durante semanas por petición de Estados Unidos.

EFE y AFP