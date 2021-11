Con sus rivales presos, Daniel Ortega es reelegido con el 75 % de los votos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo con el 74,99 por ciento de los votos en las elecciones generales del domingo, según el primer informe divulgado este lunes por el Consejo Supremo Electoral (CSE).



Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión, acusados de "traición a la patria", Ortega, en el poder desde 2007, partía con ventaja para una nueva reelección junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.



Con el 49,25 por ciento de las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, el mandatario obtiene una amplia ventaja sobre los demás rivales. En segundo lugar, según el informe leído por la presidenta del CSE, Brenda Rocha, se ubica el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Espinoza, con un 14,4 por ciento de los votos.



Le sigue el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con el 3,44 por ciento de los votos. En tanto, Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obtiene 3,27; Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE), 2,20 por ciento, y el diputado Mauricio Orué, del Partido Liberal Independiente (PLI), el 1,70 por ciento.



Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Según el órgano electoral, en la jornada electoral participó el 65,34 por ciento de los nicaragüenses aptos para votar. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en un 81,5 por ciento la abstención.



Dos mujeres hablan en la entrada del centro de votación Camilo Zapata en Managua (Nicaragua). Foto: Jorge Torres / EFE

Reacciones internacionales a las elecciones en Nicaragua

Las elecciones fueron criticadas por diversos sectores y por la comunidad internacional por el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, así como por la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación en el proceso.



La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda por grupos opositores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), debido a la falta de garantías sobre su transparencia.

La UE condena 'régimen autocrático' en Nicaragua

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Foto: Sergey Dolzhenko. EFE

La Unión Europea (UE) afirmó este lunes que el resultado de las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua carece de legitimidad por la ausencia de garantías democráticas, y añadió que el país está gobernado ahora por un "régimen autocrático".



Esas elecciones "se llevaron a cabo sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad", apuntó en una declaración el jefe de la diplomacia de la UE, el español Josep Borrell. Los comicios, añadió, "completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático".



Ortega, afirmó Borrell, ha "eliminado toda competencia electoral creíble", con el arresto de siete aspirantes presidenciales antes de las elecciones.



"La integridad del proceso electoral fue aplastada por el encarcelamiento sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos y líderes de oposición", señaló Borrell, en una nota en nombre de los 27 países del bloque.



"Llamamos a Daniel Ortega a que devuelva la soberanía de Nicaragua a los nicaragüenses, que son sus dueños legítimos", añadió la declaración.

Biden amenaza con tomar medidas tras las elecciones

El presidente de EE. UU., Joe Biden. Foto: Al Drago / Bloomberg

El presidente de EE. UU., Joe Biden, calificó este domingo de "pantomima" las elecciones en Nicaragua y amenazó con usar "todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para pedir responsabilidades al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.



"Lo que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática", afirmó Biden en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.



El mandatario urgió al "régimen de Ortega-Murrillo" a tomar "inmediatamente" los pasos necesarios para "restaurar" la democracia y pidió que se libere "inmediata e incondicionalmente" a los opositores que fueron encarcelados antes de los comicios, entre los que se incluyen siete aspirantes presidenciales.



Hasta que eso ocurra, avisó Biden, Washington, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, "usará todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para ayudar al pueblo de Nicaragua y pedir responsabilidades a Ortega, Murillo y aquellos que "facilitan sus abusos".

Gobierno español califica de 'burla' las elecciones

Las elecciones presidenciales en Nicaragua "han sido una burla," denunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, poco después de que el Consejo Supremo Electoral en Managua proclamara la reelección de Ortega.



"Ha sido una burla, una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia", declaró el ministro a un grupo de periodistas en Madrid.



Albares subrayó que el resultado de las elecciones "no tiene ninguna garantía para España, como no tiene garantías para la mayoría de la comunidad internacional". Los comicios "han carecido de las mínimas garantías democráticas exigibles.

Miles de exiliados en Costa Rica protestaron contra los comicios en Nicaragua. Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP

En estas circunstancias, el Gobierno rechaza dar credibilidad y legitimidad a los resultados", detalló textualmente el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado publicado tras las declaraciones de Albares.



En el texto, el gobierno español insiste en que "rechaza" los resultados de las elecciones por las "inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron", ya que Ortega "ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio" al pueblo nicaragüense.



El gobierno español denunció además la ausencia de oposición en los comicios y la persecución o veto a periodistas locales e internacionales. Además, pidió de nuevo la liberación "inmediata e incondicional" de "todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente".



Y exigió "que se anulen sus procesos judiciales; que restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía; y que pongan fin a la represión y el hostigamiento", agrega el texto.

Costa Rica desconoce el proceso electoral

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Foto: REUTERS / Juan Carlos Ulate

El Gobierno de Costa Rica anunció este domingo que no reconoce el proceso electoral realizado en Nicaragua por la "ausencia de condiciones y garantías" requeridas en una democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas.



El presidente costarricense, Carlos Alvarado, escribió en sus redes sociales oficiales que por la "carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua.



Reiteramos el llamado al Gobierno nicaragüense para que de forma inmediata libere y restituya los derechos de los presos políticos". "Asimismo, extendemos una petición a la comunidad internacional para propiciar, entre todas las partes en Nicaragua, espacios de diálogo y negociación para recuperar la democracia en beneficio de su pueblo", cita el texto.



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado de prensa que "Costa Rica reitera que las acciones desplegadas por el Gobierno de Nicaragua contra importantes actores políticos y sociales, líderes de oposición, grupos de jóvenes y medios de comunicación en ese país, contravinieron el libre ejercicio democrático, la garantía del pluralismo político y libertad de expresión".



"Costa Rica recuerda las obligaciones jurídicas internacionales a las que se ha comprometido Nicaragua de forma soberana como Estado miembro del Sistema de la Integración Centroamericana, en coherencia con el Protocolo de Tegucigalpa que textualmente dispone: 'Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos'", expresó el ministerio costarricense.

Alemania llama al Gobierno a 'regresar al proceso democrático'

El Gobierno alemán llamó este lunes al Ejecutivo nicaragüense a regresar al proceso democrático y criticó que las elecciones generales de este domingo en Nicaragua no cumplieron con los estándares mínimos.



"Llamamos al gobierno en Nicaragua a regresar al proceso democrático y a poner en libertad de inmediato a los presos políticos", dijo la portavoz de Exteriores Andrea Sasse en una rueda de prensa ordinaria.



Agregó que en opinión del Gobierno alemán y del Ministerio de Exteriores, estos comicios no cumplieron "las condiciones mínimas de una elección libre y justa". Subrayó, en particular, que muchos líderes opositores se encuentran presos o en el exilio y que "por ello no tuvieron posibilidad de participar en las elecciones".

Moscú dice que las elecciones cumplieron con las leyes locales

Las elecciones generales en Nicaragua de este domingo se celebraron de forma "organizada" y cumplieron con la legislación local, afirmó este lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



"Enviamos a observadores (...) y, de acuerdo con su testimonio, los comicios se celebraron de forma organizada y con el cumplimiento de la legislación nicaragüense, la reglas epidémicas impuestas por la covid-19 y una significativa participación ciudadana", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Venezuela, Félix Plasencia.



Lavrov agregó que las elecciones se celebraron en medio de "presiones sin precedentes" sobre las autoridades de Nicaragua y que EE. UU. comenzó una campaña para evitar el reconocimiento de sus resultados. "Solo el pueblo de Nicaragua tiene derecho a decidir sobre la legitimidad de los procesos electorales en su país", dijo Lavrov.



El jefe de la diplomacia rusa agregó que las presiones sobre Nicaragua "no comenzaron ahora", sino que se remontan a 2018. "Y, lamentablemente, los intentos de derrocar al Gobierno continúan y no se maquillan", aseveró.

EFE Y AFP

