Nicaragua: Ortega enfrenta rechazo internacional por su reelección

Tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lidiará con una crisis política y económica latente desde 2018, además de la amenaza de un aislamiento internacional.

El líder sandinista enfrentó este lunes amenazas de nuevas sanciones de EE. UU. y la Unión Europea (UE). El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de “farsa”, y la UE aseguró que “carecen de legitimidad”. El Gobierno colombiano, en particular, tildó el proceso de “fraudulento” e, incluso, el mandatario Iván Duque aseguró que pone en duda “la solidez democrática del país”.



(Lea aquí: ¿Cómo afectan las elecciones de Nicaragua a la región de Centroamérica?)



“Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo”, advirtió por su parte José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, e insistió en que “es fundamental redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos, y que se restablezca la democracia en Nicaragua”.



El aislamiento internacional será uno de los principales desafíos que se le avecinan a Ortega, que si bien desde 2018 los ha sabido sortear cuando EE. UU. y la UE les impusieron sanciones a varios de sus funcionarios y familiares, señalados de socavar la democracia y violentar los derechos humanos tras la dura represión de la protestas antigubernamentales, las sanciones al régimen se intensificaron en los últimos meses por el arresto de más de 150 opositores, incluidos aspirantes presidenciales.



(Además: Con sus rivales presos, Daniel Ortega es reelegido)

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque y Daniel Ortega. Foto: EFE/EPA/AMIT SHABI/ POOL y Jorge Torres

Para el analista y exdiplomático Edgard Parrales, Ortega lidiará con la falta de reconocimiento a su gobierno, lo que tendrá “consecuencias” diplomáticas, económicas y sociales.



No obstante, el politólogo Kevin Casas advierte que la maniobra de la comunidad internacional es ahora “más limitada” y que, además, Ortega puede recurrir más a Rusia y China. “El hecho de no reconocer la legitimidad de unos comicios no funciona como una varita mágica que va a transformar la situación de colapso democrático en Nicaragua. No ha sido así en el caso de Venezuela”, afirmó.



Por otro lado, el mandatario deberá enfrentar una economía débil, la más pequeña de Centroamérica, con un modelo agroexportador cuya dependencia de recursos externos como la inversión extranjera, la cooperación y el financiamiento de organismos multilaterales de crédito hace que la sostenibilidad económica sea vulnerable a los cambios.



En el último año, la recuperación descansó en las remesas familiares por casi 1.400 millones de dólares –de enero a agosto– y aportes del Banco Mundial, el FMI, el BID y el BCIE de más de mil millones este año, según el analista Eliseo Núñez. Pero, de recrudecerse el aislamiento internacional en que ha caído el Gobierno, ese financiamiento “va a detenerse en 2022 y Ortega no lo va a poder solucionar”, advirtió Núñez.



De hecho, para el profesor de la Universidad Internacional de la Florida y experto en asuntos de América Latina, Eduardo Gamarra, el DR-Cafta (TLC entre EE. UU. y Centroamérica) probablemente será suspendido en lo que se refiere a Nicaragua.

“Estados Unidos no tiene otro mecanismo que las sanciones para lograr cambiar el comportamiento del régimen”, dice Gamarra. No obstante, el académico considera que la situación de Nicaragua no llegará a ser “tan deteriorada como la de Venezuela. Eso sí, vamos a ver un mayor flujo migratorio”.

Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo.



Es fundamental redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos, y que se reestablezca la democracia en Nicaragua. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 7, 2021

En un país donde la pobreza alcanza a 1,6 millones, de 6,5 millones de nicaragüenses, la migración se convirtió en una válvula de escape. Se estima que desde 2018, unas 100.000 personas salieron de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Sin duda, Ortega va a tener que lidiar con “la indiferencia de los nicaragüenses y una continuidad de la lucha que no se va a detener”, afirmó Parrales.

Para los analistas, el próximo movimiento del mandatario será buscar la legitimidad de su gobierno en negociaciones donde ofrezca liberar a opositores presos y pequeñas cuotas de poder en el campo económico a los empresarios. Sin embargo, es una solución que, por ahora, no tiene eco.



“Desde ya rechazamos cualquier maniobra de la dictadura tendiente a procurar legitimidad mediante un diálogo hecho a su medida, con fuerzas políticas y sectores económicos”, señaló ayer la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Facebook Twitter Linkedin

El jefe de relaciones exteriores de Rusia y el Canciller Venezolano. Foto: Yuri KOCHETKOV / AFP

Respaldo de países aliados al régimen

En el lado opuesto, Rusia, Venezuela y Cuba, aliados tradicionales de Ortega, salieron en defensa del presidente nicaragüense y elogiaron la forma como se llevaron a cabo los comicios.



En opinión del ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, la cita con las urnas se desarrolló en medio de “presiones sin precedentes” sobre las autoridades de Nicaragua, y denunció que Estados Unidos protagonizó una campaña para evitar el reconocimiento de los resultados. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el “buen nivel” de participación en los comicios, pese a que la oposición habla de 80 por ciento de abstención.



Y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que los comicios “fueron una demostración de soberanía”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE