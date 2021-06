¿Quién es Cristiana Chamorro, la opositora acusada en Nicaragua?

El Ministerio Público de Nicaragua acusó a la candidata opositora y aspirante a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios por delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica –ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos-.

Con la acusación, la Fiscalía solicitó la inhabilitación para cargos públicos de Chamorro, con lo cual quedaría imposibilitada para presentarse a los comicios.



Pero, ¿qué hay detrás de la acusación contra Chamorro y por qué su caso se ha vuelto importante en los últimos días?

¿Quién es Cristiana Chamorro?

Hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios (1990-1997), Cristiana Chamorro es la actual figura de la oposición con mayor probabilidad para los comicios de noviembre, en unas elecciones en las que el mandatario Daniel Ortega busca una releección.



Ella ha estado al frente de la Fundación Violeta Barrios (FVBCH), la cual dirigió entre 1998 y febrero de 2021, por presunto lavado de dinero en el periodo de 2015-2019. En una entrevista con la agencia AFP, Chamorro dijo que creció en un hogar ligado al periodismo independiente.



En los últimos años se ha convertido en una férrea opositora al mandato de Ortega, quien en 2018 reprimió unas protestas en las cuales se exigía una mayor transparencia en las elecciones en ese país.



La opositora, que no milita en ningún partido, tiene un 21% de apoyo ciudadano, el segundo mayor después de Ortega (30%), según un sondeo de la firma Cid Gallup divulgado la semana pasada en medios locales.



Su madre y expresidenta derrotó en 1990 a Ortega en las urnas, cuando este intentó reelegirse después de su primer gobierno (1985-1990).

¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía de Nicaragua?

La Fiscalía empezó a investigar a Chamorro luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.



Después de 10 días de indagaciones, el Ministerio Público acusó este martes a Cristiana, de 67 años, "por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos", según un comunicado.



Las medidas solicitadas por la fiscalía en contra de Chamorro, comprenden "retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal".

Daniel Ortega (d.) presidente de Nicaragua y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Foto: Efe

¿Qué dice la opositora?

"Yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario. Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección", dijo Chamorro a periodistas más temprano el martes.



Ella considera los cargos una "farsa" para sacarla de la contienda electoral.



Tras las recientes acusaciones que ha vivido durante los últimos días, en entrevista con AFP, Chamorro dijo: “La noticia no me sorprendió porque, cuando uno toma una decisión y un posicionamiento que pone en riesgo el poder de la dictadura, uno espera cualquier cosa, hasta las peores. También lo veo como una venganza contra el legado de mi madre, Violeta Chamorro, que recogimos en la Fundación que lleva su nombre. De esa manera atroz se está desquitando de aquella derrota (de 1990) que pareciera que no supera. Ortega es un dictador que sabe que tiene el rechazo mayoritario del pueblo, pero no lo acepta porque su plan es seguir desgobernando el país hasta que sus fuerzas se lo permitan”.

¿Hay más acusados?

Las medidas de la Fiscalía son extensivas a otras tres personas, entre ellos la corresponsal de la cadena hispana Univisión, María Lili Delgado, extrabajadora de la fundación, y los periodistas María Arróliga y Guillermo Medrano, que cumplían funciones en la organización hasta su reciente cierre.



La FVBCH cerró sus operaciones este año, luego de que una ley aprobada por el congreso oficialista extremara los controles a los aportes que ONG recibían desde el exterior, y a declararse como agentes extranjeros. El gobierno ve en esos aportes un riesgo de intromisión en la política interna. Cerca de 20 testigos entre periodistas, dueños de medios de comunicación y personal de la FVCH han desfilado por la fiscalía y, según allegados al gobierno, la lista de personas que serán llamadas es amplia.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*CON INFORMACIÓN DE AFP Y EFE

