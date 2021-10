OEA exige la liberación de opositores y candidatos detenidos en Nicaragua

La Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a exigir este miércoles la liberación "inmediata" de los candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, cuando falta menos de un mes para los comicios en ese país en los que el mandatario, Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.



En una sesión ordinaria virtual, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos a favor y 7 abstenciones una resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, a la que se sumó al final la delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó.



En la sesión no participó la delegación nicaragüense, aunque un representante del país leyó una carta antes de que se iniciaran las deliberaciones en la que aseguró que su Gobierno no acepta ni aceptará "actos que degraden su libertad".



Nicaragua sostuvo en su mensaje que "no hay un solo candidato detenido" ni "un solo inocente procesado", y destacó que quienes se enfrentan a procesos legales son "agentes extranjeros", que intentan "subvertir el orden Constitucional".



Nicaragua no quiere escuchar expresiones 'de agravio'

Por este motivo, el representante nicaragüense dijo que no iba a participar en la sesión para escuchar una "sola expresión de agravio" contra su soberanía.



Ya sin la presencia de Nicaragua, el Consejo Permanente sacó adelante una resolución, donde expresó su "grave preocupación" por el hecho de que el país haya ignorado sus esfuerzos para que se comprometa a la celebración de elecciones "libres y justas".



Además, el organismo con sede en Washington tomó nota "con alarma" del deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y del empeño de su Gobierno de minar el proceso electoral.



Nicaragua sostuvo en su mensaje que "no hay un solo candidato detenido" ni "un solo inocente procesado", y destacó que quienes se enfrentan a procesos legales son "agentes extranjeros". Foto: AFP / INTI OCON

En ese contexto, urgió con vehemencia al Ejecutivo de Nicaragua a que ponga "en práctica sin demora" los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionalmente reconocidos, lo que incluye "las reformas electorales acordadas".



Todo ello para celebrar comicios libres, justos y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y de otras organizaciones internacionales creíbles, dice la resolución.

OEA no descarta llevar a Nicaragua a Asamblea General

El secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El Consejo Permanente no descartó adoptar otras acciones si fuera necesario, como evaluar en la Asamblea General de la OEA los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua.



El país vive una crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando hubo protestas masivas contra Ortega, en el poder desde 2007 y que aspira a una nueva reelección. Desde mayo pasado, 37 líderes opositores y profesionales independientes, entre ellos siete candidatos presidenciales, fueron arrestados en el marco del actual ciclo electoral.



Al dar a conocer la resolución, el representante de Chile ante la OEA, Issa Kort, defendió como "justo, necesario y urgente" decir y hacer algo sobre "el desafiante escenario político y humano" en Nicaragua. No obstante, recordó que el Consejo Permanente es un espacio de discusión política, y en ningún caso un foro judicial.



Por su parte, el delegado interino de EE. UU., Bradley A. Freden, no descartó que en la Asamblea General de la OEA de noviembre próximo se analice la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana a este respecto, lo que puede desembocar en última instancia en la suspensión de Nicaragua como Estado miembro.



En su intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a Nicaragua llevar a cabo las reformas electorales "imprescindibles". "A menos de un mes de las elecciones en Nicaragua, es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles, es notorio que hay presos políticos", agregó Almagro.

México y Bolivia, en desacuerdo con la resolución

Entre los países que no apoyaron la resolución estuvo México, que se abstuvo al ver con "preocupación" que la OEA "está profundizando el aislamiento internacional de un Estado miembro", explicó la representante de este país, Luz Elena Baños.



Por ello, la delegada de México instó a los Estados miembros a encontrar en el diálogo "la vía idónea para fortalecer la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos".



De manera similar se expresó el embajador de Bolivia, Héctor Arce, quien se manifestó en desacuerdo con "la injerencia en asuntos internos" de un país. En ese sentido, aseguró que Bolivia "no comparte" que la OEA "se pronuncie sobre un país en concreto y sobre un proceso electoral en concreto" y reiteró sus críticas a la actuación del organismo en las elecciones bolivianas de 2019.



