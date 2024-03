Nicaragua demanda a Alemania ante la CIJ por violaciones a la Convención de Genocidio

El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua demandó este viernes a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones a la Convención de Genocidio durante la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamás.



En una declaración divulgada en Managua, el Ejecutivo nicaragüense explicó que presentó la demanda ante la CIJ contra Alemania por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.



También a los principios intransgredibles del derecho internacional humanitario y otras normas imperativas del derecho internacional general "en relación con el territorio palestino ocupado, en particular la Franja de Gaza".

La mayoría se encuentra actualmente en la gobernación de Rafah, que se ha convertido en el campo de refugiados más grande del mundo. FACEBOOK

"Hasta la fecha, de una población de aproximadamente 2,3 millones de personas, al menos 29.782 palestinos han muerto en Gaza y 70.043 han resultado heridos, lo que suma más de 100.000 personas muertas, heridas o desaparecidas", mientras que 1,7 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza, indicó Managua.



"La mayoría se encuentra actualmente en la gobernación de Rafah, que se ha convertido en el campo de refugiados más grande del mundo", agregó.

Cadáveres de personas muertas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud que se precipitaba hacia un punto de distribución de ayuda en la ciudad de Gaza. Foto: AFP

Managua: Alemania no previno el 'genocidio'



Según el Gobierno sandinista, con todas las noticias públicas y videos disponibles de las "atrocidades" tal como ocurrieron, junto con las declaraciones de funcionarios internacionales y con la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024; "Alemania no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel".



Tampoco puede negar que su conocimiento generó obligaciones para Alemania en virtud del derecho internacional de prevenir el genocidio, no ayudar ni asistir ni ser cómplice de genocidio, y garantizar el respeto de las normas de derecho humanitario internacional y otras normas imperativas del derecho internacional, como no prestar ayuda o asistencia y prevenir el régimen ilegal del apartheid y la negación del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, argumentó.



Familiares de rehenes retenidos por Hamás en Gaza participan en una marcha para exigir su liberación. Foto: EFE

Nicaragua acusó además a Alemania de brindar apoyo político, financiero y militar a Israel, "sabiendo, en el momento de la autorización, que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional".



Asimismo, acusó al Gobierno alemán de haber cortado la asistencia a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), que es la principal agencia encargada de entregar ayuda a los territorios palestinos ocupados, la cual, dijo, no puede ser reemplazado por ninguna otra agencia en este momento.



'Alemania es consciente del impacto mortal'



"Alemania es perfectamente consciente del impacto mortal que significa en términos prácticos su decisión de recortar la financiación al UNRWA, que equivale al castigo colectivo de millones de palestinos, en particular de los habitantes de Gaza, ya que estarán condenados a la hambruna, la inanición y las enfermedades si la Urrwa detiene su operaciones", alegó.



Ante esta situación, el 2 de febrero de 2024 Nicaragua envió una nota verbal a Alemania instando a su Gobierno a detener inmediatamente el suministro de armas, municiones, tecnología y/o componentes a Israel y recordándole sus obligaciones bajo el derecho internacional, según el texto.

Niños palestinos llenan botellas con agua de los tanques de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza. Foto: AFP

Nicaragua también reclamó la decisión de Alemania de suspender los fondos a la UNRWA, sostuvo.



Para Nicaragua, Alemania continúa ignorando sus obligaciones y facilitando activamente las violaciones de las normas del derecho internacional por parte de Israel, en perjuicio grave e inmediato del pueblo palestino, en particular de los habitantes de Gaza, y de la comunidad internacional.

EFE