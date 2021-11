¿Qué hacer con Nicaragua?

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevó a cabo sus elecciones simuladas el 7 de noviembre, eliminando cualquier último atisbo de duda de que Nicaragua es, lamentablemente, una dictadura. La pregunta urgente que tenemos ante nosotros es: ¿cómo debería reaccionar el resto del mundo?

No hay soluciones milagrosas para la difícil situación de Nicaragua, y las expectativas de lo que se puede hacer en esta etapa tardía deben ser atemperadas por el realismo. Sin embargo, todavía hay opciones que pueden ejercer una presión real sobre el régimen de Ortega-Murillo y mostrar que no se tolerará una dictadura más en el hemisferio occidental.



La comunidad global, liderada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, debería comenzar por no reconocer los resultados de lo que el presidente Joe Biden describió como una “elección de pantomima” y aumentar la presión con las sanciones. La exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos, la libertad de disensión y expresión, el respeto de los derechos humanos y un calendario electoral que garantice elecciones libres dentro de un año debería ser un requisito previo para aliviar esas sanciones.



El camino que llevó a Nicaragua a unirse a Cuba y Venezuela entre las filas de las dictaduras en las Américas fue largo pero predecible. Daniel Ortega ha estado en el cargo tres mandatos consecutivos desde 2007, y este nuevo será el cuarto. Si tomamos en consideración sus años en el poder durante la década de 1980, es el gobernante más antiguo en Nicaragua con un total de 28 años.



En 2018, cuando el Gobierno reprimió brutalmente a manifestantes civiles, comenzó a silenciar sistemáticamente a opositores y periodistas. Los medios de comunicación independientes El Confidencial y 100% Noticias fueron alcanzados por fuerzas policiales y obligados a cerrar operaciones. Las oficinas de Radio Diario fueron destruidas por fuerzas paramilitares. Asimismo, la agresión física, el exilio forzado de más de 70 periodistas, la destrucción de equipos, los procesos ilegales por parte de la justicia e incluso la muerte han sido enfrentados por comunicadores en Nicaragua. Además, el bloqueo de otros medios como La Prensa, para impedir su funcionamiento, también ha sido parte del esquema.

Por otra parte, hay más de 150 presos políticos, incluidos candidatos presidenciales de la oposición y líderes del sector privado, todos con el denominador común de manifestar oposición al régimen.



Los presos son acosados, privados de alimentos, de comunicaciones, aislados y se les prohíbe recibir visitas de familiares o abogados defensores. Según familiares y organizaciones de derechos humanos, los presos políticos están siendo torturados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la liberación inmediata de una larga lista de presos políticos, pero esta orden ha sido ignorada.

El espejo perfecto

Las consecuencias de no actuar con fuerza y rapidez se pueden encontrar en otras partes del hemisferio y, lamentablemente, Venezuela ofrece el espejo perfecto. Las señales de lo que se estaba construyendo en Venezuela estuvieron presentes mucho antes de que se convirtiera en el inmenso problema que es hoy y no se tomaron medidas rápidas.



Nicaragua es un país más pequeño que Venezuela, pero mucho más cercano a los Estados Unidos y el país más grande por área en Centroamérica. La región es fundamental para Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades delictivas.



Nicolás Maduro, de Venezuela, sigue siendo uno de los más firmes partidarios del régimen de Ortega-Murillo; ambos países fueron expulsados de las filas del Consejo de Partidos Internacional Socialistas celebrado en 2019 en República Dominicana por prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos. Los informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado reconocen que el régimen de Maduro venezolano proporciona un entorno permisivo para los grupos terroristas, que los alberga dentro de su territorio, incluidos los simpatizantes de Hezbolá. Los riesgos de una asociación más sólida entre Venezuela y Nicaragua son reales.



Ya se han tomado algunas medidas antes del fraude del 7 de noviembre. La Organización de Estados Americanos (ver nota secundaria) aprobó una resolución que convocó a elecciones libres y recibió el apoyo de 26 de sus miembros, condenando también la represión.



Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que encontró detenciones arbitrarias de personas en Nicaragua.



Ambos organismos multilaterales han enviado claros mensajes al país centroamericano. A su vez, la Unión Europea ha condenado las acciones represivas y las violaciones de los derechos humanos y ha impuesto sanciones.



El Senado de los Estados Unidos aprobó, a principios de noviembre, la ‘Renacer’ (Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral) que se centra en los derechos humanos y en la convocatoria de elecciones democráticas.



La legislación tiene la intención de aumentar la participación diplomática de los Estados Unidos en respuesta a las tácticas del régimen de Ortega-Murillo, incluida la lucha contra la corrupción del Gobierno y los miembros de la familia del régimen. Las legislaciones permiten la coordinación de las sanciones con Canadá y la Unión Europea y un aumento de informes sobre las actividades rusas en Nicaragua, entre otros.



Es probable que esta legislación sea sancionada prontamente por el presidente Joe Biden.



Las demandas y los llamados a la acción deben convertirse en pasos concretos nuevos y más contundentes. Primero, la suspensión inmediata del reconocimiento del nuevo mandato de Ortega y el anuncio e implementación de medidas coercitivas.



Esto podría incluir el retiro de embajadores de Nicaragua, expulsar al país centroamericano de la Organización de Estados Americanos y provocar que las instituciones financieras internacionales dejen de otorgar préstamos y otras provisiones de recursos financieros a Nicaragua.

Las acciones bilaterales también podrían ser evaluadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países democráticos. Las vías comerciales como las permitidas por los acuerdos comerciales como el Cafta deben revisarse para asegurarse de que no brinden vías de apoyo al régimen.



Las sanciones basadas en abusos de los derechos humanos y la violación de los principios democráticos también deben estar sobre la mesa. También es necesario abordar las medidas y sanciones específicas contra empresas y personas vinculadas al régimen, como la retirada de visas, la acción judicial contra delitos y la inclusión en la lista de sanciones de la Ofac.



El pueblo nicaragüense merece que se restablezca la democracia en su país, y los países de América deben demostrar que otra dictadura en nuestro hemisferio es inaceptable.



ISABEL SAINT MALO DE ALVARADO*

Americas Quarterly

(*) Vicepresidenta de Panamá y ministra de Relaciones Exteriores de 2014 a 2019.

