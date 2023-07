En septiembre de 2021, María de Jesús Guzmán Gutiérrez fue ascendida como subcomisionada de la Policía Nacional de Nicaragua. La ceremonia ocurrió en un coliseo en la región de Matagalpa, en el centro del país.



Allí se dispusieron varias banderas y una tarima para los actos oficiales. Junto a ella, otros 100 uniformados también fueron promovidos. Todos vestían camisas de color azul cielo, pantalón oscuro, gorra con el escudo policial y juraron en el recinto seguir sirviendo “al pueblo nicaragüense”.



Casi dos años después de ese evento, Guzmán Gutiérrez dejó a un lado su promesa y huyó a Estados Unidos. Al parecer, abandonó las filas del cuerpo de seguridad tras las presiones internas, la corrupción y las malas directrices de los altos mandos, según el medio El Confidencial.

La historia fue divulgada a finales de junio en redes sociales por Yader Morazán, un exfuncionario judicial de Nicaragua que está en el exilio. Ella es uno de los rostros que en ese país protagonizan las deserciones que hoy se viven en las entrañas de la policía nicaragüense.



Estas huidas estarían acelerando las reformas impulsadas por el Gobierno orteguista y sus aliados para seguir afianzando el control que tienen en el país y evitar fisuras dentro de la institución. La semana pasada, de hecho, el Parlamento del país aprobó una ley que contempla penas de cárcel para los policías desertores y desobedientes, y ordenó una restructuración de la Constitución para que el ente pase a ser controlado por el Ejecutivo y deje de ser un cuerpo de “naturaleza civil”.

Sub comisionada (r) María de Jesús Guzmán Gutiérrez: Bienvenida al Imperio agresor de la “robo-ilusión” que defendió desde la policía hasta el último día de su estancia en dicha institución, a tal punto de ser ascendida en septiembre del 2021 durante los actos del 42 aniversario: pic.twitter.com/12U0UAbKaU — Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) June 28, 2023

La medida fue aprobada el miércoles pasado, pero aún debe ser ratificada en segunda legislatura el próximo año. No obstante, analistas dan por descontado que se apruebe.



Todo esto hace parte de la deriva autoritaria que se recrudeció en Nicaragua desde abril de 2018, cuando el oficialismo reprimió a puño y hierro las manifestaciones que dejaron 309 muertos y unos 1.300 presos políticos.



El presidente Daniel Ortega lleva desde el 2007 en el poder, y la ha emprendido contra sus opositores. Quienes se enfrentaron a él en las elecciones de 2021 fueron encarcelados, desterrados o tuvieron que exiliarse. Y su herramienta más útil para lograrlo han sido los aparatos militares y policiales para vigilar y controlar a la población.



“El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo (su vicepresidanta y esposa), es un gobierno que implementa una política sistemática de presión. Y para poder ejecutar esa política necesita controlar los diversos cuerpos de seguridad y, en este sentido, la policía es uno de los principales cuerpos ejecutores de la represión y del control que ha intentado todos estos años ejercer de forma muy férrea sobre la ciudadanía”, le explica a este diario Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Foto: Presidencia de Nicaragua/ EFE

Relatos de la represión en Nicaragua

"Tus jefes te machacan mañana, tarde y noche. Siempre tienes que estar ahí para servirle al ‘buen gobierno’ (el de Ortega) (…). Evidentemente, hasta donde yo estuve, dentro de la Policía había muchos oficiales que no querían reprimir y todo eso, pero temen ser encarcelados, que la agarren contra su familia”.



Con esas palabras narra Julio César Espinoza a El Confidencial cómo operan las órdenes dentro de los altos mandos en Nicaragua.



Espinoza fue policía antimotines y se exilió en Europa en el año 2018 tras negarse a seguir las órdenes de los altos mandos que le pedían reprimir a la población durante las manifestaciones.



Sobre las deserciones que hay en la institución, reconoce que muchos quieren abandonar las filas, pero que temen las represalias.



El exuniformado, además, explica en ese medio nicaragüense que cuando hay algún tipo de abandono o huida se afecta la moral dentro de la institución, por lo cual evitar las fisuras es primordial en el orteguismo.



“Es sabido que hay diferentes miembros de las fuerzas de seguridad que han terminado siendo sacados o detenidos por desacuerdos con el liderazgo política, y por acciones contrarias al plan represivo que tiene Daniel Ortega”, acota Jiménez.

Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Carlos Chamorro y el obispo Silvio José Báez, son nicaragüenses exiliados. Foto: AFP Y EFE

Aunque no hay una cifra oficial de deserciones, algunos medios locales dicen que la cifra puede rondar los 150.



Los legisladores buscan evitarlo con la mencionada norma que aprobaron la semana pasada.



La ley reformada establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.



En cuanto a incumplimiento de deberes, se establece que “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.



Pero quizás lo más llamativo es la enmienda constitucional establece que la Policía Nacional dependerá “de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”, algo que en la práctica ya ocurría pero que quedaría ratificado en la carta magna.



“Con esto, la policía sería un cuerpo subordinado a Ortega y Murillo, sin carácter civil. Esto genera alarmas sobre el papel que ahora tendrá la policía en la represión del gobierno. El Ejecutivo no solo tendría el control militar sino también el policial, algo particularmente preocupante en un escenario de protestas o de un levantamiento popular. Pese a que no vemos estas dinámicas desde 2018, en un escenario similar el rol de la policía sería más acentuado”, dice Valeria Vásquez, analista sénior para Centro América de Control Risks.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Rosario Murillo, su esposa y además vicepresidenta, enfrentan críticas por la represión a los manifestantes contra su gobierno y contra medios de comunicación. Foto: AFP

Cárcel o exilio

La cárcel o el exilio parecen ser las únicas opciones a quienes se oponen a estas medidas. De los más de 1.000 presos, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua asegura que hoy quedan unos 63, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien se negó al destierro en marzo pasado cuando 222 detenidos fueron enviados en avión a Estados Unidos y se les despojó de su nacionalidad.

Obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Foto: AFP

Álvarez se ha convertido en un símbolo en Nicaragua y la región. Al parecer, el oficialismo pone como condición su exilio para salir de la cárcel. Sin embargo, él se niega a abandonar el país. Monseñor fue condenado a 26 años por “traición a la patria” y desde entonces la comunidad internacional (el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y El Vaticano incluidos) han intentado mediar.



La semana pasada corrió el rumor de que iba a ser liberado, pero luego la Iglesia nicaragüense lo desmintió.



“Hay varias lecturas sobre el caso de una posible de una liberación del obispo. En primer lugar, no hay duda de que hay una gran presión internacional a favor de la liberación de monseñor (…). Él es un un símbolo de resistencia ante el poder crudo y cruel de Daniel Ortega, que no permite disidencias diferencias, críticas y llamados a la democracia, algo que debería permitido en un país con estado de Derecho, que desgraciadamente no es el caso nicaragüense”, acota Jiménez.

Sumado a las cifras de prisioneros y exiliados, a la fecha van más de 3.200 organizaciones de la sociedad civil clausuradas y con sus sedes confiscadas, entre ellas instituciones culturales, religiosas, asociaciones empresariales, entre otras. Además de 51 medios de comunicación cerrados y al menos 174 periodistas en el exilio desde 2018.



Dicha represión ha causado, a su vez, un éxodo masivo de personas. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos habla de al menos 328.443 nicaragüenses que salieron del país tan solo en 2022, al tiempo que la Acnur documenta más de 260.000 solicitantes de refugio en naciones como Costa Rica o Estados Unidos. Ambos números elevados si se tiene en cuenta que se trata de un país de 6,8 millones de personas.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO

