La OEA pide ‘evaluación colectiva inmediata’ sobre Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) cerró este viernes su Asamblea General luego de aprobar “una evaluación colectiva inmediata” de la situación en Nicaragua tras la reelección del presidente Daniel Ortega.



El texto fue adoptado por 25 votos a favor de los 34 miembros activos del bloque. Siete países se abstuvieron: Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica. Nicaragua votó en contra.

Argentina, que este año se abstuvo de apoyar dos resoluciones del Consejo Permanente de la OEA que pedían elecciones libres y la liberación de todos los opositores detenidos en Nicaragua, votó a favor.



La resolución “sobre la situación en Nicaragua” pide al Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, que realice “una evaluación inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.



Los países de la OEA, además, descalificaron este viernes las elecciones del pasado domingo en Nicaragua al advertir que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.



Ortega, quien lleva 14 años consecutivos en el poder en Nicaragua, fue reelecto el 7 de noviembre para otro mandato de cinco años, frente a cinco candidatos derechistas desconocidos, acusados de confabular con el gobierno, y tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra.



El texto no pide abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”.



El exguerrillero Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Foto: Maynor Valenzuela / AFP

El representante de Managua solicitó el derecho de réplica para afirmar que las elecciones fueron “libres” y pedir “respeto”. Cuando le llegó el turno a su país, su representante, Michael Campbell, recalcó: “Nicaragua merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas”.



Entre otros temas que se discutieron al final de la Asamblea, la OEA pidió este viernes que se reanuden “cuanto antes” las negociaciones entre el Reino Unido y Argentina acerca de la soberanía sobre las islas Malvinas para hallar una solución pacífica al asunto.



Además, la OEA aprobó que la próxima sede de la Asamblea General en 2022 sea Perú.



AFP Y EFE