Bukele publica sarcasmo con mensaje de Petro por victoria de Milei: 'Sin llorar'

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó con sarcasmo a un mensaje de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, por la victoria de Javier Milei, en las elecciones presidenciales de Argentina este domingo. El jefe de Estado colombiano lamentó la victoria de Milei, ante lo cual Bukele reaccionó con burla.



Cabe señalar que con el 94,7 % de las mesas escrutadas, Milei obtuvo el 55,79 % de los votos, mientras, su contendor, el ministro de Economía, Sergio Massa, sacó el 44,20 %. Los votos en blanco fueron el 1,55 %.

El breve y sarcástico mensaje de Bukele

Por medio de su cuenta en la red social X, el presidente de los salvadoreños reaccionó en tono satírico al mensaje del presidente Petro. "Ahora dilo sin llorar", escribió el mandatario del país centroamericano.

Ahora dilo sin llorar 😂 https://t.co/nrNVfwbIKo — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 20, 2023

El presidente Petro reaccionó con desilusión al triunfo del polémico economista, que iniciará su periodo el 10 de diciembre próximo. "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", dijo el mandatario colombiano.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Petro respondió de esa manera la felicitación que el expresidente de Colombia y su predecesor, Iván Duque, le dio al presidente electo de Argentina. Duque le dijo a Milei: "Quiero extender mi felicitación a @JMilei quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla (sic)".

'Comienza la reconstrucción de Argentina'

En su primera reacción tras ser elegido como presidente de Argentina, Javier Milei aseguró que con su elección este domingo "comienza la reconstrucción" del país y ofreció integrar a su gobierno a los dirigentes de otras fuerzas que quieran sumarse, sin importar las diferencias.



"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial", lanzó Milei ante sus seguidores, tras ganar la segunda vuelta presidencial con 55% de los votos.



"No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para tibiezas ni para medias tintas", afirmó. "Tenemos problemas monumentales: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad".



Milei, un economista de 53 años que recién en 2021 incursionó en la política con su partido La Libertad Avanza, agradeció el apoyo que le dieron para el balotaje el expresidente derechista Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Así se conoció el triunfo de Javier Milei en Argentina

Javier Milei, elegido como nuevo presidente en Argentina El economista libertario Javier Milei será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. En una segunda vuelta histórica, que tuvo en vilo al país y que se definió por un margen mucho mayor al esperado, el postulante de La Libertad Avanza se impuso a Sergio Massa, quien reconoció la derrota antes de conocerse los resultados. Foto: EL TIEMPO

