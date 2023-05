El presidente Nayib Bukele, de El Salvador, ha celebrado lo que, según sus cifras, son 365 días en aquel país sin homicidios. En medio del anuncio, la firma Datexco Company S.A. desarrolló su tradicional Opinómetro para W Radio con tal de conocer las percepciones que tienen los colombianos sobre él.

La encuesta tuvo una muestra de 700 personas mayores de 18 años y se desarrolló entre el 10 y 12 de mayo. Entre sus apartados, les hizo dos consultas a los ciudadanos frente a El Salvador.

A la pregunta de "¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la mega cárcel que construyó el presidente Nayib Bukele de EI Salvador?", el 67 % dijo que estaba de acuerdo, mientras que un 17 % se mostró en desacuerdo.

Nayib Bukele durante el evento de inauguración oficial de un centro de reclusión. Foto: EFE/Gobierno de El Salvador

El otro interrogante fue: "¿Le gustaría para Colombia, un presidente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele?". El 55 % de los encuestados dijo "sí", un 26 %, "no"; un 13 %,"no sabe"; y un 6 % no respondió.

Bukele compartió los resultados en redes sociales sin entrar en mayores detalles, pues publicó unos emojis de la bandera de El Salvador y Colombia y en medio un corazón.

El Salvador se encuentra en estado de excepción como medida para 'combatir' a las pandillas. La medida ya cumplió un año y se reporta la detención de más de 68.000 supuestos pandilleros o personas ligados a estas estructuras.

Organizaciones humanitarias del país centroamericano registran hasta mediados de marzo al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Así está la aprobación del presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

De acuerdo con el Opinómetro, el 58 % de los consultados desaprueba la manera como el presidente Petro está manejando el país; 32 % lo aprueba.

Las cifras de la reciente encuesta representan un descenso, ya que entre el 3 y 5 de mayo de este 2023 registró un 61 % de desaprobación.

Ficha técnica del Opinómetro

La información de la encuesta fue recopilada entre el 10 y el 12 de mayo de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (269), Barranquilla (52), Cartagena (27), Montería (6), Santa Marta (7), Sincelejo (7), Soledad (2), Valledupar (10), Armenia (6), Bello (10), Florencia (2), Ibagué (6), Manizales (10), Medellín (72), Neiva (11), Pereira (10), Bucaramanga (54), Cúcuta (14), Facatativá (3), Floridablanca (4), Soacha (17), Villavicencio (11), Cali (64), Palmira (4), Pasto (14) y Popayán (8).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

