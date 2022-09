El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche de este jueves, en el marco del aniversario de la independencia de Centroamérica, que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024.



"Luego de conversarlo con mi esposa, Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024", anunció Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado.



(Puede leer: El Salvador: van 46.000 pandilleros detenidos en 110 días).



En un fallo de septiembre de 2021, estos jueces señalaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.



Desde entonces, el presidente Bukele no se había pronunciado al respecto hasta este jueves.

De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño FACEBOOK

TWITTER

El mandatario señaló que la decisión de buscar la reelección es para que "podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto".



"De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño", apuntó Bukele.



Y añadió: "Un pueblo libre, soberano e independiente".



(Le puede interesar: Un año del bitcóin como moneda legal en El Salvador: ¿cómo le ha ido?).



Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.

Facebook Twitter Linkedin

Las encuestas señalan que el actual mandatario sería reelegido. Foto: EFE

El mandatario señaló que la decisión de buscar la reelección es para que "podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto".



"De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño", apuntó Bukele.



(No deje de leer: Denuncian detenciones arbitrarias en El Salvador).



Y añadió: "Un pueblo libre, soberano e independiente".



Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.

¿Es posible la reelección presidencial?

En septiembre de 2021, esa sala de la Corte ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplir su resolución y "permitir" en este caso que Bukele "participe en la contienda electoral por una segunda ocasión", basada en una interpretación de un artículo de la Constitución que según los opositores a la reelección aseguran es el que la prohíbe.



"Esa resolución no está apegada a derecho, se ha manipulado el texto constitucional y hecho una interpretación errónea y a la medida (del presidente) pues la reelección no está permitida", consideró Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dedicada a fiscalizar la corrupción.



Recordó que en mayo de 2021 con ayuda de sus aliados en el Congreso, Bukele destituyó a magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema, además del fiscal general, cosa que fue considerada por Estados Unidos como algo "antidemocrático".



Tras el anuncio del mandatario, consideró Escobar, "nos encaminamos a convertir El Salvador en otra Nicaragua", en referencia al largo gobierno del presidente Daniel Ortega. "Bukele se quiere perpetuar en el poder", advirtió Escobar.



Pese a que según las encuestas goza de una amplia popularidad entre la ciudadanía, el mandatario también ha sido acusado de autoritario por opositores y organismos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos.



"Si nos atenemos a la resolución de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema, el camino de la reelección está abierto pues es la interpretación que la sala ha hecho y en eso no hay más que hacer, nos guste o no", consideró el analista político y abogado Julio Valdivieso.

¿Se puede frenar la reelección?

Valdivieso señaló que por hoy "no sería posible cerrar el espacio a la reelección" de Bukele, pues "legalmente la sala (de la Corte Suprema) ha sentado precedente y lo habilita, y además sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento".



Según el analista político Marvin Aguilar, la "única manera de que ya no se pueda permitir la reelección es que la misma sala de lo constitucional "dé una nueva resolución en donde corrija lo hecho", pero consideró que "eso no va a suceder en este momento".



"Todo esto es cosa de interpretación de la Constitución, se hizo un cambio jurisprudencial que quizá no ha sido el más correcto. No es ilegal pues lo establece el máximo tribunal constitucional", sostuvo Aguilar.



La decisión de buscar la reelección pone en evidencia "la clara intención que Bukele tiene de retener a toda costa el poder", señaló Jaime Guevara, jefe en el Congreso de la bancada del opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).



Bukele fue parte del FMLN hasta su expulsión en octubre de 2017, luego de ser señalado por insultar a una funcionaria de ese partido.

Más noticias internacionales

Las reacciones en Estados Unidos por acercamientos entre Petro y Maduro

Reunión entre Putin y Xi: conclusiones tras el cara a cara entre China y Rusia

El primer disgusto del príncipe Harry y Meghan Markle con el rey Carlos III

EFE Y AFP