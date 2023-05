El presidente Nayib Bukele aseguró este jueves que El Salvador completó 365 días sin registrar homicidios desde que inició su mandato en 2019. "Cerramos el 10 de mayo de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año", escribió en su cuenta de Twitter. ¿Pero qué hay detrás de esa afirmación?



Desde que asumió poder el 1º. de junio de 2019 para un mandato de un lustro, Bukele ha librado toda una 'guerra' contra las pandillas, introduciendo un duro régimen de excepción durante este último año.

Y aunque si bien en las calles salvadoreñas la ciudadanía dice que ha visto los frutos de su estrategia, organizaciones humanitarias también critican las medidas que. a su juicio, violan los debidos procesos y los derechos de los detenidos.



Para 2019, El Salvador cerró el año con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa tendencia siguió en descenso y el año 2022 finalizó con 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.



El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que los días sin homicidios son "un hito histórico" y que la tarea iniciada por la administración de Bukele en 2019 "no ha sido fácil, pero tampoco imposible".



La Secretaría de Prensa de la Presidencia asegura, además, que "El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro de Latinoamérica" debido a las "estrategias" impulsadas por el jefe de Estado.



Esta reducción de homicidios se da en el marco de la "guerra" que Bukele le declaró a las pandillas hace 13 meses amparado en un régimen de excepción que ya suma 68.294 presuntos pandilleros -o personas ligadas a estas estructuras- detenidos.



Ese régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró el 27 de marzo de 2022 en respuesta a una escalada de violencia por parte de las pandillas que cobró la vida de 87 personas en El Salvador del 25 al 27 de marzo de ese año.



No obstante, organizaciones humanitarias de ese país rechazan la medida y han registrado hasta mediados de marzo pasado al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción, el cual ha sido prorrogado cada mes. La última prórroga vence este 16 de mayo.



Así las cosas, la cifra que entregó Bukele este jueves despierta suspicacias en algunos sectores.



De momento, no se conocen estadísticas sobre homicidios de fuentes independientes. Lo que sí ha trascendido es que, según le explicó una fuente de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia a la agencia AFP, la cifra corresponde a "la sumatoria de los días sin homicidios desde 2019 a la fecha", es decir, no se refiere a 365 días consecutivos, que sumarían un año.



De hecho, la diputada oficialista Rebeca Santos aseguró en la noche de este jueves que El Salvador contabiliza 95 homicidios entre enero y lo que va de mayo de este año.



Durante una plenaria en la que precisamente se aprobó un pronunciamiento por los 365 días (no consecutivos) sin homicidios en ese país, la parlamentaria señaló que en enero se reportaron 22 muertes, 21 en febrero, 20 en marzo, 24 en abril y 8 entre el 1º. y el 11 de mayo de este año. Santos, que hace parte del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), dijo que la cifra está basada en datos proporcionados por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal.



A eso se suman denuncias que se han conocido en relación a que las autoridades de Seguridad no reportan como homicidios las muertes de supuestos pandilleros en "enfrentamientos" con elementos de la Policía y del Ejército.



En mayo de 2022, cuando la medida de excepción cumplía dos meses, la revista GatoEncerrado, un medio de comunicación independiente de El Salvador, publicó un informe en el que da cuenta de cómo la "Policía invisibiliza muertes de supuestos pandilleros en estadísticas de homicidios".



Según pudo confirmar ese medio, del 3 de abril al 14 de mayo de ese año, por ejemplo, la Policía Nacional Civil (PNC) "reportó 51 homicidios y al mismo tiempo invisibilizó las muertes de 21 personas por ser presuntos pandilleros".



Tras la afirmación de Bukele el jueves, el coordinador de la oenegé Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, afirmó que "si realmente fuera una noticia creíble totalmente, creo que sería de aplaudir".



Lo cierto es que, pese a la mejoría de algunos índices y en medio de las múltiples denuncias de organizaciones humanitarias, la cifra de cero homicidios que entregó Bukele esta semana responde, en realidad, a un conteo no consecutivo de 365 días durante su periodo presidencial, que está cerca de cumplir cuatro años (1.460 días).

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO