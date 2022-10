El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a causar polémica por cuenta de unas declaraciones en la que afirmó que las entidades del Estado y las organizaciones sociales deberían preocuparse más por defender los derechos de la gente honrada que los derechos de los delincuentes.



Su declaración, que fue compartida en su cuenta de Twitter, se dio en medio de una reunión del gabinete de seguridad en la Casa Presidencial de El Salvador, en la que también se discutió la reciente reelección de Raquel Caballero como procuradora para la defensa de los derechos humanos.



En la reunión, Bukele afirmó que aunque no desconoce que las personas detenidas por delincuencia tienen derechos humanos, debe ser más importante defender los derechos de la gente honrada que, según él, no han sido atendidos en las épocas de violencia que ha vivido El Salvador.



“Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, algo que no se ha hecho, que ningún procurador ha hecho antes, es haber defendido los derechos humanos de la gente honrada. Todo el enfoque de Derechos Humanos Internacional o de las ONG incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes”, dijo.



Y agregó: “Pero por qué el enfoque está siempre en los derechos de los delincuentes y a nadie le importan los derechos de la gran mayoría de la gente honrada".



Bukele afirmó que los ciudadanos de a pie llevan 30 años aguantando robos, violaciones, sobornos, extorsiones, amenazas, entre otras cosas, y que no hubo suficiente atención ante esas situaciones de violencia.



“Llevamos 30 años viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos”, enfatizó.



Según el presidente, la prioridad de su gobierno será siempre velar por los derechos humanos de “la población honrada”, aunque afirmó que bajo su mandato se han respetado los derechos de las personas privadas de la libertad y que se seguirá haciendo hasta el final del mandato.



“¿Por qué en el caso de los países pobres o en vías de desarrollo están encima diciendo que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población todo el mundo se queda callado?”, reiteró.



Los prisioneros de la Mara Salvatrucha detenidos en El Salvador. Foto: Efe, Rodrigo Sura

La lucha contra las pandillas en El Salvador

Y es que la Policía de El Salvador ha instaurado una guerra contra las pandillas, impulsada por Bukele, bajo un régimen de excepción que ya llegó a su séptima prórroga.



El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.



Desde entonces, las autoridades afirman que han detenido a 55.062 personas. La mayoría de los detenidos pertenecen a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la Barrio 18, las mayores pandillas del país.



"Son más de 55.000 capturas" de supuestos pandilleros, declaró el sábado el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. "Esta guerra la estamos ganando y vamos a seguir día con día desplegando miles de policías y personal del ejército para seguir capturando a esos terroristas", enfatizó.



Sin embargo, la medida es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar los derechos de las personas.



En la reunión del sábado, Bukele también prometió abrir las cárceles y los operativos contra las bandas delincuenciales a la nueva procuradora de derechos humanos para que supervise la legitimidad de los procedimientos.



"Le quiero ofrecer que nosotros vamos abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros penales" en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo pasado para que "pueda emitir un informe independiente". Una medida con la que busca responder a quienes lo critican por presuntamente violar los derechos humanos de los detenidos.

