El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializará este domingo su candidatura presidencial para las elecciones de 2024. Lo hará en las elecciones internas que celebra su partido, el oficialista Nuevas Ideas (NI).



Y es que en las votaciones internas del partido NI, en las que también se definirán los candidatos al parlamento y las alcaldías, solo está la precandidatura del actual presidente salvadoreño, por lo que la oficialización de Bukele es inevitable y es más bien un trámite legal para buscar su reelección.

La ley obliga a los partidos que pretenden participar en las elecciones de 2024 a que deben efectuar elecciones internas para definir a sus candidatos. Por eso, la fuerza conservadora Nuevas Ideas (NI) abrió a las 07:00 locales su proceso de votación que se realizará por completo en forma virtual hasta las 17:00 locales.



"Es hora de votar", escribió el partido en su cuenta de Twitter. "Vamos a realizar

el proceso más democrático y transparente", sostuvo en su página en Facebook.



A falta de contrincantes, Bukele será el candidato de NI, y lo acompañará en su fórmula presidencial el actual vicepresidente de la República, Félix Ulloa.



(Lea también: Nayib Bukele inscribe su precandidatura para buscar reelección en El Salvador)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente salvadoreño tiene una aprobación superior al 90 por ciento, según las encuestas. Foto: AFP

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución que habilita la reelección presidencial.



Pero la sentencia desató la polémica sobre si la medida es legal, pues la Constitución salvadoreña recoge que no puede presentarse a las presidenciales "el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial".



Pero la nueva decisión de los jueces de la Corte, elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa tras destituir a sus antecesores, estableció que para buscar un nuevo mandato, el presidente debe pedir licencia "seis meses antes del inicio del periodo presidencial".



Es decir, Bukele únicamente gobernaría los primeros seis meses de su quinto año y debería apartarse de la Presidencia en enero de 2024.



Así, el partido Nuevas Ideas anunció el pasado 26 de junio que Nayib Bukele se había inscrito como precandidato y su oficialización como candidato llegará una vez se conozcan los resultados de este domingo.



"El gobierno y el presidente tienen todo servido para la reelección, no solo por el respaldo popular, sino que tiene el control de la mayoría de la institucionalidad", señala el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Omar Serrano.



(Además: Lucha contra pandillas y alta popularidad: así han sido 4 años de Bukele en el poder)



Las encuestas dan como vencedor de las presidenciales a Bukele, a quien su guerra contra las maras le ha valido una tasa de aprobación de más del 90 % de la población.



Para combatir las pandillas, rige desde hace más de 14 meses un régimen de excepción que permite a la policía y al ejército hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue aprobada por el Congreso a pedido del Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas en 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Simpatizantes de Nayib Bukele en el Congreso de El Salvador. Foto: AFP

Hasta ahora han sido detenidos casi 69.000 presuntos pandilleros, de los cuales unos 5.000 han sido liberados, según el gobierno. Pero tanto organizaciones de derechos humanos como la Iglesia Católica han criticado los métodos usados por el presidente centroamericano para contener a los grupos delincuenciales.

En las elecciones internas de este domingo el NI elegirá también a los postulantes que competirán en los comicios legislativos y municipales, además de los candidatos a diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).



(Puede leer: Al menos 160 personas han muerto en El Salvador durante estado de excepción: informe)



Otros partidos políticos minoritarios que planean presentarse en las elecciones generales del próximo año han anunciado que realizarán la próxima semana sus elecciones internas.



Las elecciones del presidente y los diputados del Congreso se realizarán el 4 de febrero próximo, mientras que las de concejos municipales y del Parlacen se celebrarán

el 3 de marzo de 2024.



Recientemente, por impulso del gobierno de Bukele, el Congreso efectuó reformas a leyes para disminuir de 84 a 60 los escaños en el Congreso y redujo de 262 a 44 los municipios en los 14 departamentos del país. Ambas medidas entrarán en vigor en mayo del próximo año.

*Con AFP y EFE